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Aktüel 30 yaşındaki imam lojmanında ölü bulundu
Aktüel

30 yaşındaki imam lojmanında ölü bulundu

Konya'nın Kulu ilçesinde 30 yaşındaki imam lojmanında ölü bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-10-07 22:52:00 -
30 yaşındaki imam lojmanında ölü bulundu

Konya'nın Kulu ilçesinde 30 yaşındaki imam lojmanında ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Ömeranlı Mahallesi Uzunkuyu Yaylası Camisi'nin imam hatibi 30 yaşındaki Yıldırım Ölçer'in akşam namazına gelmediğini fark eden cemaat, imamın yaşadığı lojmana gitti.

Kapıyı çalmalarına rağmen cevap alamayan vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Jandarma ekipleri, girdikleri lojmanda Ölçer'in cansız bedenini buldu.

Kulu Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Ölçer'in cenazesi, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Lojmanda yalnız yaşayan Ölçer'in Uzunkuyu Camisi'nde 2 yıldır görev yaptığı öğrenildi.

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