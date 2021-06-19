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Sağlık 30 yaş üstü ne zamana aşı randevusu alabilir? 30 yaş üstü randevu alabiliyor mu?
Sağlık

30 yaş üstü ne zamana aşı randevusu alabilir? 30 yaş üstü randevu alabiliyor mu?

Aşı sırası kaç yaşa geldi? Haziran ayı adeta bir aşı seferberliği şeklinde geçiyor. Uygulanan aşı miktarı 40 milyon dozu geçti. Vatandaşlar sıranın bir an önce kendilerine gelmesini istiyor. Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30 yaş ve üstü vatandaşlar için müjdeli haberi verdi. Peki, 30 yaş üstü ne zaman aşı olabilecek? SGK’lı olmayan 30 yaş üstü aşı randevusu alabiliyor mu?

Yeniakit Publisher
2021-06-19 17:24:00 -
30 yaş üstü ne zamana aşı randevusu alabilir? 30 yaş üstü randevu alabiliyor mu?

Salgının bitmesi, yeni dalgaların yaşanmaması için toplumun hızla aşı olması gerekiyor. Bu sebeple son günlerde neredeyse her gün 1 ila 1,5 milyon doz arasında aşı uygulanıyor. Aşı takviminde pek çok öncelik sırası açıldı. Son olarak ise 30 yaş üstü SGK’lı olmayanlara yönelik bir açıklama geldi. Bilindiği gibi 35 yaş üstü ve yaş ayrımı olmadan SGK’lı herkes aşı randevusu alabiliyordu. Peki, 30 yaş üstü ne zaman aşı olacak?

30 yaş üstü ne zamana aşı randevusu alabilir?  30 yaş üstü randevu alabiliyor mu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden, “Aşı randevularında yaş sınırı 30’a indi. 30 yaş üstü her yaştan gençler yarından itibaren randevu alabilirler” dedi. 30 yaş üstü vatandaşlar 20 Haziran’dan itibaren aşı randevusu alabilecek.

Aşı randevuları MHRS, E Nabız ve ALO 182’den alınıyor. Aşı olmak isteyen ve randevusu olmayanlar da hastanelere giderek aşı olma talebinde bulunup sıraya girebiliyor.

AŞI RANDEVUSU ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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