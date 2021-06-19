Salgının bitmesi, yeni dalgaların yaşanmaması için toplumun hızla aşı olması gerekiyor. Bu sebeple son günlerde neredeyse her gün 1 ila 1,5 milyon doz arasında aşı uygulanıyor. Aşı takviminde pek çok öncelik sırası açıldı. Son olarak ise 30 yaş üstü SGK’lı olmayanlara yönelik bir açıklama geldi. Bilindiği gibi 35 yaş üstü ve yaş ayrımı olmadan SGK’lı herkes aşı randevusu alabiliyordu. Peki, 30 yaş üstü ne zaman aşı olacak?

30 yaş üstü ne zamana aşı randevusu alabilir? 30 yaş üstü randevu alabiliyor mu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden, “Aşı randevularında yaş sınırı 30’a indi. 30 yaş üstü her yaştan gençler yarından itibaren randevu alabilirler” dedi. 30 yaş üstü vatandaşlar 20 Haziran’dan itibaren aşı randevusu alabilecek.

Aşı randevuları MHRS, E Nabız ve ALO 182’den alınıyor. Aşı olmak isteyen ve randevusu olmayanlar da hastanelere giderek aşı olma talebinde bulunup sıraya girebiliyor.

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