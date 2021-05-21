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Sağlık 30 yaş üstü ne zaman aşı olacak? Aşı sırası 30 yaş üstüne ne zaman gelir?
Sağlık

30 yaş üstü ne zaman aşı olacak? Aşı sırası 30 yaş üstüne ne zaman gelir?

40 50 yaş üstü aşı takvimi | Koronavirüs aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak 55 yaş üstü aşı randevusu açıldı. Pek çok kişi 30 yaş üstüne aşı sırasının ne zaman geleceğini araştırıyor. Kim ne zaman aşı olacak?

Yeniakit Publisher
2021-05-21 12:30:00 -
30 yaş üstü ne zaman aşı olacak? Aşı sırası 30 yaş üstüne ne zaman gelir?

Koronavirüs salgınının sona ermesi için aşılama son derece önemli. Aşı olmak isteyen vatandaşlar kendilerine ne zaman sıranın geleceğini araştırmaya başladı. Peki, 30 yaş üstüne ne zaman aşı sırası gelecek?

30 yaş üstü ne zaman aşı olacak? Aşı sırası 30 yaş üstüne ne zaman gelir?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından aşı tedariklerinin hızla devam edeceğini belirtti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Sinovac aşısı için de önümüzdeki bir hafta veya 10 gün içerisinde beklediğimiz bir miktar var. Dolayısıyla biz haziran ayında BioNTech aşısıyla birlikte ve şu an ayın 14-15'ine kadar 14,2 milyon olarak söylendi, aşının geleceğini biliyoruz. Hızla aşağı doğru önce 50, sonra 45, 40 ve haziran ayında 30 milyon aşıyla birlikte 20 yaşa kadar, eğer bu şekilde, bu tedarikte sorun yaşanmaz devam ederse, peyderpey inmek istiyoruz. Onun dışında aşılama oranıyla ilgili şu an toplamda 65 yaş üstünde yüzde 84'e kadar ulaşmış durumda. Biz bunun yüzde 90 ve üzeri olmasını istiyoruz. O nedenle özellikle açılan 55 yaş üstü tanımlanan grubun, insanımızın aşı noktasında beklemeden en erken dönemde aşılarını olmalarının önemini ifade etmek istiyorum” dedi.

 

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