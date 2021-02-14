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Dünya 30 Türk TIR'ı o ülkede mahsur kaldı
Dünya

30 Türk TIR'ı o ülkede mahsur kaldı

Bulgaristan'da yoğun kar yağışı nedeniyle 30 Türk TIR'ı mahsur kaldı.

Yeniakit Publisher
2021-02-14 15:45:00 -
30 Türk TIR'ı o ülkede mahsur kaldı

Bulgaristan’ı etkisi altına alan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkilerken, dünden bu yana aralıksız devam eden kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor.

Bulgaristan üzerinden Batı Avrupa ülkelerine yük taşıyan Türk TIR'ları, yoğun kar yağışı nedeniyle dün geceden bu yana Trakya otobanında bekletiliyor. Karla mücadele ekipleri yolların kapanmaması için aralıksız çalışmalarını sürdürürken, 12 tonun üzerindeki yük taşıtlarının Rojen, Prevala ve Peçinsko geçitlerinden geçişlerine izin verilmiyor.

Ülkenin iki ana otobanı olan Hemus ve Trakya’da kar temizleme çalışmaları nedeniyle aralıklarla yük araçlarının trafiğe çıkması yasaklanıyor. Yetkililer, termometrenin eksi 10 dereceye kadar düştüğü ülke genelinde sürücüleri gerekmedikçe yola çıkmamaları için uyardı.

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