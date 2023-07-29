30 tescilli ürün! Keles kirazı da artık tescilli

Daha önce Tarım A.Ş. aracılığıyla BlackBursa markasıyla siyah inciri tescilleyen Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir Biberinin ardından Bursa Kestanesi ve Keles Kirazı ile ilgili başlattığı coğrafi işaret alma çalışmalarının meyvelerini toplamaya başladı. Yapılan inceleme ve analiz sonucunda, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından ‘Keles Kirazı’na Coğrafi İşaret ve Tescil Belgesi verildi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tescil belgesini Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin’e teslim etti.

Yeni ürünler yolda

Bursa’nın tarımsal alanda marka değerinin yükseltilmesi için çok önemli çalışmalar yaptıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Bursa’mızda güçlü sanayimiz, denizimiz, gölümüz, dağımız, ovamız, yaylalarımız, meyvemiz, sebzelerimiz var. Allah'a şükür yaptığımız çalışmalarla geçen yıl Yenişehir biberi için coğrafi işaret tescil belgesi almıştık. Bursa kestanesi ve Keles kirazı ile ilgili tescil için çalışıyorduk. Keles kirazı ile ilgili süreç tamamlandı ve coğrafi işaret tescilini aldık. Bursa kestanesiyle alakalı da son aşamaya geldik. Ürünlerimizin dünya literatürüne girmesi adına bu tescil önemli ve değerli. Amacımız bu tescilleri daha da artırmak” dedi.

30 tescilli ürün

Ürünlerin markalaşması, dünyaya tanıtılmaları, kalitelerinin yükseltilmesi ve dünya piyasalarında yer almalarının sağlanması açısından coğrafi işaret tescil belgelerinin alınması son derece önem taşıyor. Dünya genelinde coğrafi işaret tescilli ürünler milyarlarca dolarlık pazar payına sahip olurken, Bursa’nın Coğrafi İşaret ve Tescil Belgeli ürün sayısı 30’a ulaştı. Bursa Bıçağı, cantık, cevizli lokum, döner kebabı, kestane şekeri, pideli köfte, Santa Maria armudu, siyah incir, süt helvası, tahinli pide, üzüm şırası, Bursa İpeği, şeftali, Gemlik Atı, Gemlik Zeytini, Gürsu Deveci Armudu, Hasanağa Enginarı, Karacabey Soğanı, Keles kirazı, Mustafakemalpaşa Tatlısı, Müşküle İğne Oyası, Orhangazi Gedelek Turşusu, Yenişehir biberi, İnegöl Cerrah kuru fasulyesi, İnegöl Köfte, İnegöl sütlü kadayıfı, İnegöl Çıbrıkası, İznik Derbent dokuması, İznik Müşküle Üzümü ve İznik Çinisi, coğrafi işaret tescilli ürünler arasına girdi.

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