30 projeden 1'i bitti CHP'li İBB'nin büyük başarısı

İBB Meclisi haziran ayı dördüncü oturumu, Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı. İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı ve Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, 'Raylı ve Lastik Tekerlekli Toplu Taşıma Sistemleri Arası Etkileşim İnceleme Raporu'nu meclise sundu.

30 projeden 1'i bitti

İstanbul'da son 3 yılda birçok alanda olduğu gibi ulaşım hizmetinde de geriye gidildiğini belirten Özdemir, AK Parti döneminde başlatılan projeler dışında yeni planlanan tünel, yol ve kavşak olmadığını ifade etti. Özdemir, "2017'de başlayan 30 yol ve kavşaktan 11 tanesi AK Parti döneminde yapıldı. 1 tanesinin de yüzde 90'ı yine AK Parti döneminde bitmişti, tamamladılar. Geri kalan 18'i halen bitirilmedi. Şantiyelerin neredeyse tamamı atıl durumda" diye konuştu.

CHP'li İBB kaptansız yönetiliyor

2012-2017 yılları arasındaki AK Parti döneminde İstanbul'a 2 bin 250 otobüs alındığını hatırlatan Özdemir, şöyle devam etti: "CHP'li İBB yönetimi döneminde ise sadece 160 metrobüs alım sözleşmesi yapıldı ve bunlardan da sadece 120'sini filoya katabildiler. Şoförsüz metrobüs gibi İBB de kaptansız yönetilmektedir. İstanbul'un trafik çilesi artarak devam ediyor."

Günlük 144 cm ilerleme

Demiryoluyla ilgili de bir arpa boyu yol kat edilemediğini dile getiren Özdemir, "AK Parti döneminde yıllık 4.2 kilometrelik bir ilerleme varken CHP zamanında 600 metrelik ilerleme var. Ataköy - İkitelli metrosunda ilerleme 2021 Aralık'ta yüzde 69 iken 2022 yılı Mart ayında yüzde 70 ilerleme oldu. Bunun günlük ilerlemesi 144 cm. Buralar binlerce kişinin çalıştığı hatlardır. Elle kazsanız yüzlerce metre ilerlersiniz" dedi. Özdemir sunduğu raporda metroların açılmasıyla atıl kalan minibüslerin halk otobüslerine, bin minibüsün taksiye dönüştürülmesini önerdi.

60 bin kapasiteli otopark nerede?

AK Partili Özdemir otopark konusunda ise şöyle konuştu: "Sayın İBB Başkanı, seçim döneminde İstanbullulara 100 bin araç kapasiteli otopark sözü vermişti. Şu ana kadar İstanbul'da 60 bin araç kapasiteli otoparkı bitirmiş olmalıydı. 60 bin araç kapasiteli otopark nerede?"

Hazır tüneli toprakla doldurdular

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi, AK Parti döneminde Sancaktepe-Yenidoğan Metro Hattı için açılan tünel ve şaftları kamyon kamyon toprakla doldurmuştu. Özkaynaklarla yapılacak şekilde ihale edilen Yenidoğan-Cumhuriyet-Emek Metrosu'nun 'dış borçlanma' bahanesiyle iptal edildiği, sonra da özkaynakla yapılan tünellerin doldurulduğu öne sürülmüştü. İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, "İşte CHP'li İBB çalışıyor. Metro hattının inşaatını kapatıyor. CHP'nin bu ülkedeki misyonu millete hizmet değil, millete istikamet belirlemek" diyerek tepki göstermişti.

Arızadan haberi olmayan bazı vatandaşlar metro durağında beklemek zorunda kaldı.

Metroda isyan ettiren arıza

Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'ndaki teknik bir arıza nedeniyle seferler durdu. Arıza giderilemeyince seferler Taksim istasyonu üzerinden aktarmalı olarak devam etti. Vatandaşlar otobüslere yönlendirildi ancak bu kez de izdiham yaşandı. Taksim'e gitmeye çalışan Sevdem Usta ,"Metro bozuldu dediler. 20 dakikadır otobüs bekliyoruz, hala binemedik" dedi. Ömer Pehlivan adlı vatandaş da, "Teknik bir arıza varmış, nedeni de belli değil. İnsanları da uyarmıyorlar aşağı inerken" diyerek sitem etti.

Arıza uzun süre giderilemeyince bazı istasyonlar kapatıldı.

Aktarma yapılan otobüslerde izdiham yaşandı.

'Dış siyaset yapacağınıza hizmet yapın!'

Arızanın uzun süre giderilememesi nedeniyle mağdur olan İstanbullular, öfkelerini sosyal medyada dile getirdi. İşte yapılan bazı paylaşımlar şöyle:

Metro bozuk, merdivenler-asansörler hep arızalı. Otobüslerde izdiham var. Rezalette son nokta. Dış siyaset yapacağınıza hizmet yapın.

İstanbul'da metro Taksim'e kadar, şaka gibi! Daha neler göreceğiz gidene kadar bakalım.

CHP'ye yaraşır hizmet, İBB'nin yeni başarısı; girilemeyen metro.