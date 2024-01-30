30 Ocak 1913: Hasan Rıza Paşa'nın vefatı (Osmanlı Generali)

1871 yılında Tosya’da doğdu. Babası Bağdat ve Kastamonu valilikleri yapmış olan Namık Paşa’dır. İlkokulu muhtemelen İstanbul’da bitirdi. Daha sonra sırasıyla Beşiktaş Askeri Rüştiyesi’ni ve Bursa Askeri İdadisi’ni bitirdi (37. sınıf 1886 - 5 Haziran 1889). 1889 yılında girdiği Mekteb-i Harbiye’den 1892 yılında mezun oldu. 1895 yılında kurmay yüzbaşı olarak orduya katıldı. Tophane ve Okullar Nazırı Müşir Mustafa Zeki Paşa’nın kızı Ayşe Saibe Hanımefendi ile evlendi ve bu evlilikten dört çocuğu oldu.







Mekteb-i Erkân-ı Harbiye’den mezun olunca, Kurmay Görevleri Muallimi Mahmud Muhtar Paşa tarafından Muallim Muavini olarak görevlendirildi. 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı’nda isteği üzerine, Alasonya Ordusu’nda kurmaylık görevine atandı ve 7 Ekim 1897 tarihinde kolağası (kıdemli yüzbaşı) rütbesine terfi etti. 21 Ağustos 1898 tarihinde binbaşı ve 18 Nisan 1899 tarihinde Kaymakam rütbesine terfi etti.



Mayıs 1899 tarihinde eğitim için Almanya’ya gitti. O tarihte merkezi Metz Şehri olan ve meşhur General Hezler’in komutası altında bulunan 16. Kolordu’nun piyade alaylarından birine teğmen rütbesiyle katıldı. Alman Ordusundaki dört yıl hizmetten sonra Türkiye’ye döndü. Almanya’da iken, 11 Aralık 1901 tarihinde Miralay rütbesine terfi etti.







Almanya’dan döndükten sonra, 8 Nisan 1903 tarihinde Genelkurmay Başkanlığı’nda görevlendirildi. 6 Ağustos 1903 tarihinde Mirliva rütbesine terfi etti ve Paşa oldu. 31 Ocak 1904 tarihinde Genelkurmay görevi ile ilişkisi kesilmeden Harp Akademileri Tabiye Uygulaması vazifeleri öğretmenliğine atandı. 12 Eylül 1904 tarihinde Yüksek Askeri Teftiş Kurulu üyeliğine atandı. 10 Aralık 1906 tarihinde Ferik rütbesine terfi etti. II. Meşrutiyet’in ilanından sonra, Edirne’deki 2. Ordu komutasındaki 20. Nizamiye Tümen Komutanlığı’na atandı. 26 Eylül 1908 tarihinde 2. Ordu Kurmay Başkanlığı görevine atandı. O tarihte, 2. Ordu Komutanı Nazım Paşa idi. 21 Nisan 1911 tarihinde İstanbul’a döndü. 23 Mayıs 1911 tarihinde, İstanbul ve Çanakkale Boğazları ile Selanik ve İzmir limanlarının tahkimi için kurulan komisyona memur edildi.







I. Balkan Savaşı’nın başlamasıyla İşkodra şehrini Karadağ Ordusu’na karşı savundu. İşkodra Kuşatması’ndaki üstün başarısından dolayı tekrar Mirliva rütbesine terfi ettiğine dair Padişah emri çıktıysa da bu haberi öğrenemeden aynı günün akşamı kuşatmadaki yardımcısı Esad Paşa Toptani’nin azmettirdiği bir suikast sonucu hayatını kaybetti.