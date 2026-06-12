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Yerel 30 milyonluk kablo çalan hırsızları elektrik değil polis çarptı
Yerel

30 milyonluk kablo çalan hırsızları elektrik değil polis çarptı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
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30 milyonluk kablo çalan hırsızları elektrik değil polis çarptı

Sakarya merkezli 4 ilde jandarma ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda, çeşitli işletme ve tesislerden yaklaşık 30 milyon lira değerinde kablo çaldıkları belirlenen suç örgütü üyesi 10 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hareket eden Sakarya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, kentteki farklı tesis ve işletmelerden gerçekleştirilen yüklü miktardaki enerji nakil hat kablosu hırsızlığı olaylarına yönelik çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde hırsızlık olaylarını bir suç örgütü çatısı altında gerçekleştirdikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için operasyon gerçekleştirildi. Sakarya merkezli İstanbul, Diyarbakır ve Antalya illerinde belirlenen adreslere yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 10 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

7 KİŞLİ TUTUKLANDI

Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan adli aramalarda; suçta kullanıldığı değerlendirilen 13 adet cep telefonu ve sim kartı ile nakit para olarak 40 bin 250 TL, bin 91 dolar, 45 İngiliz sterlini ve 50 euro ele geçirildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanarak adli mercilere sevk edilen 10 şüpheliden 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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