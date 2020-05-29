30 Mayıs tarihte bugün| 30 Mayıs ne günü?

30 Mayıs, Konstantiniye'nin fethinden sonraki sevinç günü olarak tarihe geçmiştir. 29 Mayıs'ta fethedilen İstanbul'da yeni değişiklikler meydana gelmiştir. Bu değişikliklerden sonra Osmanlı üstünlüğünü sergileyip, Müslümanlığı yaymak için bir adım daha atmış olacaktı.

1431 - Fransız katolik azizesi olarak tanınan Jeanne d'Arc büyücülük suçu ile yargılandı ve yakıldı.

1453 - Fatih Sultan Mehmet, Osmanlı Alimi Hızır Bey'i (Çelebi) İstanbul'a ilk belediye başkanı olarak atadı.

1453 - Fatih Sultan Mehmet, İstanbul Üniversitesi'ni kurdu.

1631 - Fransa'nın ilk gazetelerinden, La Gazette, Théophraste Renaudot tarafından yayımlanmaya başlandı.

1740 - Osmanlı Devleti, Fransa ile kapütülasyon (idari hak ve ayrıcalık) antlaşması yaptı.

1770 - Fransız ressam ve Rokoko akımının önemli bir temsilcisi François Boucher öldü.

1876 - Osmanlı Padişahı Abdülaziz, 30 Mayıs 1876 Darbesi ile tahttan indirildi. Yerine yeğeni V. Murat geçti. Abdülaziz, tahttan indirilip, öldürülen son padişahtır.

1913 - I. Balkan Savaşı sona erdi.

1920 - Cafer Tayyar Eğilmez'e, Edirne Müdafaa-i Hukuk Merkez Heyeti'nce Trakya Müdafaa-i Milliye Kumandanı sanı verildi.

1920 - Fransa ve TBMM Hükûmeti arasında geçici bir ateşkes imzalandı.

1921 - Çankaya Köşkü, Mustafa Kemal'e armağan edildi. Atatürk, köşkü bir yazı ile Ordu'ya bağışladı.

Ankaralı bir Ermeni tüccar tarafından 1800'lü yılların son çeyreğinde yaptırılan ve sonrasında kentin zengin ailelerinden Bulgurzadeler'in eline geçen Kasapyan Köşkü olarak bilinen bağ evi, Ankara Müftüsü Rifat Efendi'nin gayretleriyle halk arasında toplanan 4500 lira bağış sayesinde Bulgurzade Tevfik Efendi'den alınır ve Mustafa Kemal'e hediye edilir. Mustafa Kemal, Ziraat Mektebi ve Direksiyon binasından sonra, Ankara'daki yıllarını 1921 yılında yerleştiği bu bağ evinde sürdürdü.

1929 - Kibrit ve Çakmak Tekeli Kanunu, TBMM'de kabul edildi.

1941 - II. Dünya Savaşı sırasında Almanya Yunanistan'ın en büyük adası olan Girit'i işgal etti.

1942 - II. Dünya Savaşı sırasında 1000 kadar İngiliz bombardıman uçağının katıldığı ve 1,5 saat süren bir hava saldırısında Almanya'nın Köln kenti büyük hasar gördü.

1954 - Demokrat Parti iktidarı, Kırşehir'i ilçe yaptı. Kırşehir üç yıl sonra yeniden il oldu.

1959 - Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği film yarışmasında birinciliğe değer film bulunamadı. En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü Sadri Alışık, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü Nurhan Nur ve En İyi Yönetmen Ödülü'nü ise Atıf Yılmaz aldı.

1975 - Mehmet Ali Aybar, Sosyalist Devrim Partisi'ni kurdu.

1974 - TBMM'de, Cumartesi günlerinin tam gün tatil olması kararı alındı.

1982 - İspanya, NATO'nun 16. üyesi oldu. Aynı zamanda 1955 yılında Batı Almanya'nın katılımından sonra örgüte kabul edilen ilk ülke oldu.

1990 - Fransa, deli dana hastalığı nedeniyle Birleşik Krallık'tan sığır ve sığır eti ithalini yasakladı.

1996 - Koç Üniversitesi'nin Rumelifeneri'ndeki yeni kampüsünün temeli, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Başbakan Mesut Yılmaz ve Rahmi Koç tarafından birlikte atıldı.

2002 - Van’ın Çaldıran ilçesi yakınlarında, İran sınırından kaçak yollarla Türkiye'ye girmeye çalıştıkları sırada donarak ölen 9’u çocuk, 19 kişinin cesedi bulundu.

2003 - Diyanet İşleri Başkanlığı’na, Prof. Dr. Ali Bardakoğlu getirildi.