30 Mayıs koronavirüs bilançosu açıklandı! Bakan Koca duyurdu: Yeni vaka sayımız...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Bakan Koca, paylaşımında, "Yeni vaka sayımız 1.000’in altında." ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük koronavirüs tablosunu açıkladı.
Bakan Koca, paylaşımında, "Toplam test sayımız 2 milyonu geçti. Düne göre günlük test sayımız 3.000 arttı. Yeni vaka sayımız 1.000’in altında. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske ve sosyal mesafe kuralının ikisine birlikte uymamıza bağlı. DAHA SIKI TEDBİR, DAHA İYİ SONUÇTUR." ifadelerini kullandı.
İşte günlük koronavirüs tablosu: