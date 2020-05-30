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Gündem

30 Mayıs koronavirüs bilançosu açıklandı! Bakan Koca duyurdu: Yeni vaka sayımız...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Bakan Koca, paylaşımında, "Yeni vaka sayımız 1.000’in altında." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-30 20:45:00 - 2020-05-30 20:50:36
30 Mayıs koronavirüs bilançosu açıklandı! Bakan Koca duyurdu: Yeni vaka sayımız...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük koronavirüs tablosunu açıkladı.

Bakan Koca, paylaşımında, "Toplam test sayımız 2 milyonu geçti. Düne göre günlük test sayımız 3.000 arttı. Yeni vaka sayımız 1.000’in altında. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske ve sosyal mesafe kuralının ikisine birlikte uymamıza bağlı. DAHA SIKI TEDBİR, DAHA İYİ SONUÇTUR." ifadelerini kullandı.

İşte günlük koronavirüs tablosu:

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