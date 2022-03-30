30 Mart 1997: Cumhurbaşkanı Demirel’in Darbecilere Destek Vermesi

Ankara Müzik Festivali’nin açılışındaki konserde Demirel’in “İşte çağdaş Türkiye!” dediği an, izleyiciler ayağa kalkarak “Laik Türkiye!” sloganları attı. Dönemin en önemli darbeci aktörlerinin başında Cumhurbaşkanı Demirel geliyordu. Demirel’in bu anlamda karnesi çok kötüydü. Em.Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi’ye göre “28 Şubat Süreci Demirel’in Cumhurbaşkanlığı ile başlamıştı.”

Demirel, Dönemin Refah Partisi Milletvekili Merve Kabakçı için başörtüsüyle Meclis'te yemin etme girişiminde bulunduğu için ‘ajan provokatör’ yakıştırması yapmıştı.Tankların yürüdüğü haberi Ankara'da olağanüstü bir fırtına estirmişti. Haberi duyan Cumhurbaşkanı Demirel, olup biteni birinci ağızdan öğrenebilmek için hemen Genelkurmay Başkanı Karadayı'yı arayınca Karadayı "Sincan'da olup bitene sessiz kalamazdık Sayın Cumhurbaşkanım" diyor Karadayı Cumhurbaşkanı'na ve devam ediyor: "Çok rahatsız ve kaygılıyız. Gün geçtikçe azıtıyorlar. Her gün yeni bir gelişme oluyor. Bu böyle devam edemez..." demiş Demirel de "Böyle devam etmeyecek" diye cevap vermişti.(Vatan,2003)

Dönemin şahitleri de Demirel’in darbede de nasıl görev aldığını ayrıntıları ile anlatırlar. Fehmi Koru şu ayrıntıyı nakleder: O dönemde Demirel çok belirgin bir rol oynuyordu. Tek tek telefon ederek milletvekillerinin partilerinden istifa etmelerini ve böylece hükümetin düşmesini Süleyman Demirel sağladı. (Birand ve Yıldız,2012:236)

28 Şubat soruşturması için savcılara Süleyman Demirel ve dönemin gazetecilerini hatırlata n Tansu Çiller'in danışmanı gazeteci-yazar Memduh Bayraktaroğlu, dönemin Cumhurbaşkanı Demirel için “Hem medyaya hem de askerlere en güçlü destek ondan geldi… Demirel'in yerinde Abdullah Gül olsaydı askerler o kadar cesaretli olamazlardı” demişti. (Bayraktaroğlu,2012)

Devlet eski Bakanı Salim Ensarioğlu da bu anlamda şu hatırasını nakleder: Demirel Cumhurbaşkanı, ben bakandım. Köşk'te buluştuk. 'Ben bunları yapmazsam, asker idare etmezsem 13 Haziran'da ihtilal olacak' dedi. Refahyol iktidarının Devlet Bakanı Salim Ensarioğlu, 28 Şubat post-modern darbe sürecinde askerlerin, dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e 13 Haziran'ı darbe tarihi olarak verdikleri ileri sürdü.”(Ensarioğlu,2011)

Emniyet İstihbarat Dairesi, Deniz Kuvvetleri’nde vatani görevini yapan polis memuru Kadir Sarmusak üzerinden cunta yapılanmasını tespit etmiş BÇG’yle ilgili belgeleri buradan çıkarmıştı. Emniyet İstihbarat, belgelerle bir dosya hazırlamış ve İçişleri Bakanı, Başbakan ve Cumhurbaşkanı’na iletmişti. Ancak Cumhurbaşkanı Demirel, dosyayı Genelkurmay’a göndermiş ve bu hamle sonrası dönemin Emniyet İstihbarat Dairesi Başkanı Bülent Orakoğlu ve Kadir Sarmusak tutuklanıp Askeri Cezaevine atılmışlardı.

Demirel son olarak tarihi rolünü ustaca oynamış ve “Siyasal çoğunluk sayısal çoğunluktan önemlidir.” (habervaktim, 2010) Diyerek Hükümeti kurma görevini sayısal çoğunluğu olan Tansu Çiller'e değil de Mesut Yılmaz'a vermişti.



30 Mart 2014: Yerel Seçimlerin Yapılması

30 Mart 2014günü yapılan yerel seçimlerde Ak Parti % 45,CHP %30, MHP %15 oy aldı.

Ak Parti’nin oyları azalmaya devam ediyordu. Her seçimin kendine özgü sonuçları ve dersleri vardı. Bu seçimler bir daha göstermişti ki; bir kısım şehir halkı şehire yapılan hizmete göre değil, ideolojilerine ve partiye göre oy veriyordu. Eğer gösterilen aday kendi parti ve ideolojilerinden değilse rakip partinin adayı ağzı ile kuş tutsa bile kendini beğendiremiyodur. Nitekim AK Parti’nin üç bakanı seçimlerde bu tarihi dersi tekrar yaşamışlardı.

İzmir’de AK Parti’nin en popüler ve en başarılı bakanı sayılan Binali Yıldırım aday gösterilmişti. AK Parti’nin bu ağır hizmet topu İzmir’e getireceği hizmetlerden bahsetmişti. Hatta o kadar ileri gitti ki “İzmirliler benim hizmetlerimden sonra artık içkilerini burunlarını tıkayarak değil, keyifle içecekler” dedi. İzmirliler 30 Mart’ta Binali Yıldırım’a şu cevabı verdiler: Sen kendi işine bak! Biz, hem burnumuzu tıkarız, hem içkimizi içeriz. İzmir’i senin temizlemene ihtiyacımız yok!

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun özel olarak ilgilendiği, hatta meyhanelerine girip hal hatır sorduğu Edirne’de de halk, gelecek hizmet yerine kendi ideolojilerini ve partilerini tercih etmişlerdi.

Benzeri bir muameleyi Hatay’da Adalet Eski Bakanı Sadullah Ergin görmüş oldu. Benzeri sahneler İstanbul’da da yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın pozitif ayrımcılık(!) yaparak her türlü hizmeti en önce götürdüğü ilçelerde AK Parti lehine yaprak kımıldamamıştı..

Aksine Kadıköy ve Beşiktaş’ta CHP lehine %70’lere varan oy patlaması olmuştu. Üstelik AK Parti Beylikdüzü ilçesini de kaybetmişti. AK Parti’nin beyaz Türklere şirin gözükmek için eski ANAP’lı adayla girdiği Sarıyer’de, eski CHP’li adayla girdiği Maltepe’de de sonuç hüsran olmuştu.

30 Mart 2018: Abluka altındaki Gazze sınırında, "Büyük Dönüş Yürüyüşü"nün Başlaması

Abluka altındaki Gazze sınırında, 30 Mart'tan bu yana devam eden "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde, İsrail askerleri 135 Filistinliyi öldürdü. Gösterilerde 15 binden fazla Filistinli yaralandı.