İstanbul son yılların en şiddetli fırtınasını yaşıyor. Lodos sebebiyle mega kentte adeta hayat felç oldu. Vatandaşlar bu sebeple yarın İstanbul’da okulların tatil olup olmayacağını araştırmaya başladı.

30 Kasım okullar tatil mi? İstanbul'da yarın okul var mı İstanbul'da okullar tatil yarın?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından önemli bir açıklama yaptı. Vali Yerlikaya, “İstanbul'da hayatı olumsuz etkilemeye devam eden lodos nedeniyle, eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel izinli sayılacaktır” ifadelerini kullandı.

İstanbul Valiliği son olarak vatandaşların etkili fırtınaya karşı dikkatli olmaları yönünde bir açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada, “Meteoroloji 1.Bölge Müdürlüğü'nden saat 19.00'da alınan verilere göre; ilimizdeki kuvvetli rüzgar ve fırtına, bu gece yarısında kadar 70,-11 km\sa hızla devam edecektir. Gece yarısından sabahın erken saatlerine kadar rüzgar 50-60 km/sa hıza düşecektir. Sabahın ilk saatlerinden itibaren hızını arttıracak rüzgarın saat 18.00'e kadar 70-90 km\sa hıza ulaşacağı tahmin edilmektedir. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, çatı uçması, ağaç-direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ile ulaşımdaki aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.