Türkiye şiddetli fırtınanın etkisi altında. Bolu’da gün boyunca fırtınanın yol açtığı pek çok olumsuzluk yaşandı. Vatandaşlar ise 30 Kasım Salı günü Bolu’da okulların tatil olup olmayacağını araştırmaya başladı.

30 Kasım Bolu okullar tatil mi? Okullar yarın tatil mi Bolu?

Bolu’da eğitim öğretime ara verilip verilmeyeceği yönünde henüz bir açıklama bulunmuyor. Konu hakkında bir açıklama geldiğinde haberlerimizde yer vereceğiz. Bolu Valiliği’nde yapılan son açıklamada ise “Bu gece ve yarın ilimiz genelinde kuvvetli rüzgar/fırtına beklendiğinden çatı uçması, ağaç/direk devrilmesi, soba zehirlenmeleri ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli olmaları, yetkililerimizin de gerekli tedbirleri almaları önemle rica olunur” ifadeleri yer aldı.