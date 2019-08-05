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30 Hafız muhteşem bir merasimle icazet aldı

Kurra Hafız Kasımpaşalı Kemal Efendi riyasetinde hafızlık eğitimlerini başarıyla tamamlayan 30 hafız, dün Fatih Camii’nde gerçekleşen harikulade bir merasimle icazetlerini aldı.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 09:34
30 Hafız muhteşem bir merasimle icazet aldı

 Haber Merkezi 

Kurra Hafız Kasımpaşalı Kemal Efendi riyasetinde hafızlık eğitimlerini başarıyla tamamlayan 30 hafız, dün Fatih Camii’nde gerçekleşen harikulade bir merasimle icazetlerini aldı.

Niyazlar arşı alaya yükseldi

İnsanlığa rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa’ya (s.a.v) indirilen Kur’an-ı Kerim’i hafızalarında yaşatan ve gelecek nesillere aktaracak olan 30 hafız daha icazetlerine kavuştu. Bugüne kadar binlerce hafız yetiştiren Kurra Hafız Kasımpaşalı Kemal Efendinin talebeliğinde eğitimlerini tamamlayan hafızlar, dün Fatih Camii’ndeki merasimle icazetlerini aldı. İcazet törenine yoğun bir katılım oldu. Öncesinde okunan hatimlerin duasını yapıldığı programda tekbirler ve niyazlar arşı alaya yükseldi.

Kemal Efendi hazretleri kimdir?

1934 yılında Kafkas Cephesi gazisi bir babanın en küçük oğlu olarak Rize’de dünyaya geldi. Rize’de başladığı Kur’an eğitimini İstanbul’da sürdürdü. Yavuz Sultan Selim Camii, Büyük Piyalepaşa Camii ve Camii Kebir’de görev yaptı. 1992 yılında Diyanet’teki görevinden emekli olduktan sonra ömrünü hafız yetiştirmeye adadı. Yarım asra yakın bir zamandır bu hizmeti yapan Kemal Efendi, kendi adını taşıyan vakfın bulunduğu AyvansarayEmir Buhari Tekkesi’nde eğitimli hafız yetiştirmeye devam etmekte.


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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 09:34
  1. İstanbul
  2. Kurra Hafız Kasımpaşalı Kemal Efendi
  3. Fatih Camii
  4. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v)
  5. Kur’an-ı Kerim
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  9. Yavuz Sultan Selim Camii
  10. Ayvansaray
  11. Emir Buhari Tekkesi

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