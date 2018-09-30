30 gündür haber alınamayan Edanur bulundu

Manisa'nın Akhisar ilçesinde yaşayan ve 30 gündür kendisinden haber alınamayan Edanur Yaka (15) Konya'da erkek arkadaşının evinde bulundu.

Akhisar'ın Hacıishak Mahallesi'nde emekliliğinin ardından inşaatlarda bekçilik yapan babası Abdül Mecit Yaka ile yaşayan Edanur Yaka, 1 Eylül'de ortadan kayboldu. Kızını gidebileceği yerlere bakmasına rağmen bulamayan Yaka, polis ve jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Sokakları gezerek, kızını arayan Yaka, sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki hesabından da '15 yaşındaki kızım Edanur kayıp. Gören, duyan, bilgisi olanlar, kızımı tanıyanlar, nerede nasıl olursa olsun gören bilgi alanlardan en yakın 155 Polis İmdat ihbar hattını aramalarını insanlık namına rica ediyorum. Yardımlarınızı bekliyorum' diye yazdı. Geçen zamana rağmen Edanur Yaka'ya ulaşılamadı.

'Psikolojik sorunları vardı'

Kızının psikolojik sorunlar yaşadığını, annesinin ölümünden sonra değiştiğini anlatan Abdül Mecit Yaka, "Kızımı geçen yıl, lise 2'nci sınıftayken, kötü arkadaşlık kurması sonucu okuldan aldım; eğitim hayatını noktaladım. Kötü bir alışkanlık edindi. Uyarmama rağmen devam etti. Beni, şiddet uyguladığım gerekçesiyle savcılığa şikayet etti. Açılan dava sonucu 5 yıl ertelemeli bir ceza aldım. Bunu koz olarak kullandı. Daha rahat hareket etmeye başladı. Psikolojik sorunları nedeniyle psikolog eşliğinde evde tedavisi başladı. Buna da cevap vermedi. Kızımın kötü alışkanlıkları daha da arttı. Bir anne istemesi üzerine 2'nci evliliğimi yaptım ama yine düzelmedi. 2'nci eşimden ayrılmamın ardından 1 Eylül günü evden gitti, bir daha kızımı görmedim" dedi.

Erkek arkadaşının evinde bulundu

Polis tarafından aranan Edanur Yaka'nın bir süre önce Salihli'de görüldüğünü belirleyen polis ekipleri, burada yoğunlaştı. Edanur'un, cep telefonunu Salihli'deki telefon satışı ile tamirinin yapıldığı dükkana sattığı belirlendi. Polis, dükkan çalışanlarından Yaka'nın telefonunu satmaya geldiğinde yanında bulunan erkek arkadaşının cep telefonu numarasını aldı. Bu numarayı takibe alan ekipler, Yaka'nın arkadaşının Konya'da olduğunu saptadı. Konya İl Emniyet Müdürlüğü ile yapılan bilgi alışverişi sonucu 2 adrese saat 01.00 sıralarında, eş zamanlı operasyon düzenlendi. Polis ekipleri, Yaka'yı yanında kaldığı arkadaşının evinde buldu.

Edanur Yaka, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na ait yurda yerleştirildi. Kızı 30 gün sonra bulunan Abdül Mecit Yaka ise müjdeli haberi alıp, Edanur'u görmek için Konya gitmek üzere yola çıktı.