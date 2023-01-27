30 günde 1 kez 4 gün arka arkaya uygulayın kötü kolesterolü tamamen durduruyor! Kolesterolden kurtulun!

Kuru üzüm suyu kan dolaşımınızı daha etkili şekilde temizlemeye yardımcı olacak, karaciğerde bulunan özel biyokimyasal işlemleri uyarır. Kuru üzüm suyunun faydaları ağırlıklı olarak, sizin de bildiğiniz gibi, üzümlerin kendisinden gelmektedir. Bu tedaviyi dört gün arka arkaya uygularsanız, sindiriminizin kolaylaştığını ve daha çok enerjiniz olduğunu fark edeceksiniz. İşte Kolesterol belirtileri nelerdir, ve diğer detaylar...

Doktorlar genelde kalbiniz için, kötü kolesterolden kurtulmak, trigliserit seviyenizi düşürmek ve kabızlığı ya da mide bulantısını önlemek için sabahları kuru üzüm yemenizi önerir. Kuru üzüm doğal vitamin ve mineral kaynağıdır, ancak bu faydalar kuru üzümlerin içinde bekletildiği suyu tüketirseniz katbekat artar. Bunun sebebi ise üzümün şeker içeriğinin düşmesidir ve bu sayede karaciğeriniz için harika bir doğal tedavi elde etmiş olursunuz. Kolesterol ölçümleri kan tahlili ile yapılmaktadır.. Kolesterol ölçümü yapılacak kişinin en az 12 saat bir şey yememiş olması gereklidir.

Yüksek kolesterol belirtileri



Yüzde ve özellikle göz çevresinde oluşan sarı renkli yağ bezeleri.

Göğüs ağrısı

Halsizlik ve yorgunluk.

Ayak ve bacaklarda ağrı, uyuşma.

Baş dönmesi.

Yaraların geç iyileşmesi.

Solgun görünümlü cilt.

Nefes darlığı

Vücudun detoksuna yardımcı olur

Bildiğiniz gibi, hem karaciğer hem böbrekler, vücutta biriken ve sonunda sizi hasta eden toksinleri ve ağır metalleri atarak k-a-nınızı temizleyen hayati organlardır. Ancak bazen bu önemli işlevler çok fazla yağlı yiyecek yemekten günlük olumsuz alışkanlıklara kadar yanlış beslenme seçenekleriyle kısıtlanmaktadır.

En az ayda bir defa dört gün üst üste kuru üzüm suyu içmek karaciğerinizin özellikle temizlenme bakımından işlevlerini daha iyi yerine getirmesine yardımcı olacak ve kendinizi ağır hissettiğiniz veya sindiriminizin yavaşlayıp ağrılı olduğu zamanlarda faydalarını hissedeceksiniz.

Sindirime destek olur. Kuru üzüm suyu içmek kan dolaşımını arındırmak ve karaciğerin fonksiyonlarını yerine getirmesini sağlamak için basit ama etkili bir yöntemdir ve aynı zamanda sindiriminizi de daha sağlıklı hale getirir. Mide asitlerinin ayrılmasını teşvik ederek yemeğinizi daha iyi sindirmenize ve besin maddelerinin emilmesine yardımcı olur. Siz de bu faydaları kuru üzüm suyu rutininize başladıktan iki gün sonra fark etmeye başlayacaksınız.

Kuru üzüm suyu nasıl yapılır?

Malzemeler

2 bardak su (400 ml)

150 gram kuru üzüm

Kuru üzümlerin en iyi doğal antioksidan kaynaklarından biri olduğunu hatırlamak önemlidir. Kuru üzümün sizi serbest radikallere karşı koruyup hastalıklara karşı savunmanızı güçlendiren biyoflavonoid yönünden zengin bir meyve olan üzümlerin kurutulmasıyla elde edildiklerini de hatırlayalım. Kuru üzümler ve kuru üzüm suyu geleneksel olarak çeşitli kalp ve karaciğer hastalıklarının meydana gelmesini önlemek için kullanılmaktadır. Bu bilgi de hatırlamaya değer.

Bu tedaviyi ayda bir kez kullanabilirsiniz; hiçbir yan etkisi bulunmamaktadır. En ilginç olan nokta ise normalde kuru üzümlerde bolca bulunan şekeri bu sayede almıyor olmanız. Aynı zamanda yağ oranı düşük olan ve bol miktarda taze sebze meyve içeren bir beslenme de uygularsanız, genel olarak daha sağlıklı bir karaciğere sahip olacaksınız ve kuru üzüm suyu da rutininizin harika bir tamamlayıcısı olacak.

Kötü kolesterolü o andan tamamen durduruyor!

Hazırlanışı

Öncelikle, kuru üzümlerinizi dikkatlice seçmenizi tavsiye ediyoruz. Çok parlak olanları seçmeyin; çünkü parıltıları doğal değildir ve aslında onları daha güzel göstermek için uygulanan kimyasal işlemlerin sonucudur. Rengi daha koyu olan ve ne çok sert ne çok yumuşak olan kuru üzümleri tercih edin. Temiz olmalarına özen gösterin. Kuru üzümleri yıkayıp bir kenara ayırın. İki bardak suyu kaynatın. İçine kuru üzümleri atın ve 20 dakika boyunca yavaşça kaynatın. Çok basit. Ama üzümlerin geceden bu su içinde ıslatılmaları gerektiğinden işiniz bu kadarla bitmiyor.

Ertesi sabah, kuru üzümlerin suyunu süzün ve bu leziz suyu yeniden ısıtın. Suyu tercihinize göre sıcak veya ılık içebilirsiniz, ancak en önemlisi aç karna içmeniz. Ardından kahvaltıdan önce 30 ile 35 dakika kadar bekleyin. İdeal olarak bunu arka arkaya birkaç gün tekrar etmeniz ve ertesi sabah uyanır uyanmaz kuru üzüm suyunuz içecek şekilde geceden hazırlamanız gerekiyor. Bu rutini en az dört gün takip etmeyi unutmayın.

LDL kolesterol yüksekliği ne anlama gelir?

LDL yüksekliği nedir? LDL yüksekliği, damar tıkanıklığı, damar sertliği; dolayısıyla da kalp hastalıklarına yakalanma riskini ciddi şekilde artırır. LDL, damar duvarlarına yapıştığı için kan akışı zayıflar. Bu vesileyle kalp hastalıkları meydana gelir.

HDL kolesterol kaç olmalı normal?

HDL kolesterol düzeyinin sağlıklı ortalamasının kadınlarda 40 mg/dl ve erkeklerde 50 mg/dl üzeri olduğu kabul edilmektedir.

Yeşil üzüm kolesterolü düşürür mü?

Birçok meyve çözünür lif içerdiğinden dolayı kolesterolü düşürmede etkilidir. Elma, üzüm, turunçgiller ve çilekte bulunan pektin, kolesterolü düşürmede yüzde 10 oranında etkilidir.

Üzüm kolesterolü yükseltir mı?

Böğürtlen cinsi ve üzüm gibi meyveler tüketmek ise HDL kolesterolü yükseltirken LDL kolesterolü azaltır. İçerdikleri antioksidan ve lifler sayesinde kolesterolü düşürür ve kalp hastalıklarını önlerler.