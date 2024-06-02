30 dakikada gençleşmenin sırrı: Patates! Dünyanın en ünlü kadınları kullanıyor! Herkes yaptığı anda kurtuldu

Mutfağınızda en çok kullandığınız besinler arasında yer alan patatesin cilt bakımında da kullanıldığını biliyor muydunuz?

Patates suyunun cilt üzerine çok fazla yararlı olduğu ortaya çıktı. Patates suyu ile hayâl ettiğiniz kusursuz cilde sahip olabilirsiniz.

PATATES SUYU CİLDİ SIKILAŞTIRIYOR

Patates suyunun cilt üzerinde sayısızı faydası bulunuyor. Patates suyunun cildi sıkılaştırıcı özelliği ile daha genç bir cilde sahip olmanıza destek oluyor. Düzenli kullanılan patates suyu, kırışıklıkların görünümünü azaltıyor.

Patatesi rendeleyin ve suyunu bir kabın içerisine sıkın.

Temiz cildinize eşit miktarda sürün.

25-30 dakika bekletin ve ılık su ile durulayın.

Haftada 1 ya da 2 kez düzenli olarak uygulayın.

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SİVİLCELERİ KURUTUYOR

Sivilce ve akne gibi sorunların tedavisinde kullanılıyor. Cildi derinlemesine temizleyip arındırdığı için patates suyu gözeneklerin tıkanmasını engelliyor.

Sivilceleri kurutuyor ve yeniden oluşmasını engelliyor. Ciltteki iltihaplanmayı azaltıyor. Patates suyunu sorunlu bölgelerin üzerine sürüp beklettiğinizde kısa sürede cildinizi bebek gibi pürüzsüz hale getiriyor.

CİLT TONUNU EŞİTLİYOR

Cildinizde zamanla oluşan ton eşitsizliğini gidermek için patates suyundan faydalanabilirsiniz.

Patates suyu düzenli kullanıldığında ciltteki lekelerin görünümünü hafifletiyor. Göz altındaki morlukları gideriyor.

Eşit bir cilt sonu istiyorsanız haftada 2-3 kez patates suyunu cildinize uygulamanız gerekiyor.

BEBEK GİBİ BİR CİLT İÇİN PATATES SUYU MASKESİ

Cilt kusurlarını gidermek, cildi nemlendirmek ve yaşlanma karşıtı bakım yapmak için bu maskeyi uygulayabilirsiniz.

1 küçük patates ile 4 – 5 yaprak naneyi püreyi haline getirin.

Maske kıvamına gelince 1 gün boyunca buzdolabında dinlendirin.

Temiz cildinize uygulayın.

10-15 dakika cildinizde bekletin.

Haftada 1 ya da 2 kez tekrar edin.