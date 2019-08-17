30 dakika yağmur yağdı, İznik göle döndü Bursa’nın İznik ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış caddeleri göle çevirdi.

Bursa’nın İznik ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış caddeleri göle çevirdi.

30 dakika süren sağanak yağış sebebiyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Çınar yapraklarından dolayı tıkanan rögarlar cadde ve sokakları göle çevirdi. Esnaf, tıkanan rögarları kendi imkanları ile açmaya çalıştı. Öte yandan tatihi Ayasofya Camii’nin önü de yağmurdan nasibini aldı. Biriken su vatandaşlara zor anlar yaşattı.

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