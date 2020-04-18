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Aktüel

30 büyükşehirle Zonguldak'a kara, hava ve deniz yoluyla tüm giriş çıkışlara yönelik kısıtlamalar bu gece saat 00.00'dan itibaren 15 gün daha uzatıldı

2020-04-18 18:56:12 -
30 büyükşehirle Zonguldak'a kara, hava ve deniz yoluyla tüm giriş çıkışlara yönelik kısıtlamalar bu gece saat 00.00'dan itibaren 15 gün daha uzatıldı
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