  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Valör ne demek? Altında valör tarihi nedir?

2020 İOKBS bursuluk sınav tarihi değişti mi son dakika

Yazılımcı ne iş yapar? Yazılımcı olmak için gereken şartlar neler?

Zerde nasıl yapılır? Hafif ve lezzetli zerde tatlısı tarifi

İmam Şafi'nin hikmetli rüyası
için kalan
Aktüel

30 bin lira için kuzenini vurdu

Adana’da 30 bin lira borç verdiği kuzenlerinden parasını alamadığını ileri süren şahıs, rastgele ateş açınca kuzenini yaraladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 17:46:07 -
30 bin lira için kuzenini vurdu

Adana’da 30 bin lira borç verdiği kuzenlerinden parasını alamadığını ileri süren şahıs, rastgele ateş açınca kuzenini yaraladı.


Edinilen bilgiye göre, olay Sarıçam ilçesine bağlı İncirlik-Hürriyet Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, tarım işçiliği yapan R.Y. (35) bir süre önce kuzenlerine 30 bin lira borç verdi ancak borcunu alamadı. Bu nedenle kuzenleriyle aralarında kavga çıktı. Bugün de saat 16.30 sıralarında R.Y. minibüs ile kuzenlerinin yaşadığı evin önüne gelip araçtan rastgele ateş etti. Açılan ateş sonucu kuzeni Azime Y. (50) yaralandı. Kadının kanlar içinde yerde kaldığını gören yakınları minibüse saldırdı. R.Y. ise minibüsten inip yaya olarak kaçtı. Azime Y.’nin yakınları minibüsün camlarını kırdı. Azime Y. ise akrabaları tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilen Azime Y.’nin yakınları aldıkları 30 bin liralık borca karşılık 30 bin liralık çek verdiklerini ileri sürdü.


Polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı