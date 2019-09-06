0553 313 94 23

30 bin bedensel engelliye destek

Evde fizyoterapiye muhtaç 30 bin bedensel engelli çocuğun imdadına özel öğretim kurumları yönetmeliği yetişti.

06 Eylül 2019 Cuma 20:45
30 bin bedensel engelliye destek

Evde fizyoterapiye muhtaç 30 bin bedensel engelli çocuğun imdadına özel öğretim kurumları yönetmeliği yetişti.



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine gelemeyecek derecede engeli bulunan bireylerin evlerinde destek eğitimi alabilmelerine imkan tanıyan düzenleme yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, özel eğitim kurumları düzenlemesinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.



Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde öğrenci ve öğretmenlerin takibi için uygulanmaya başlanan kamera kayıt sisteminden dolayı evde yatalak olan ve merkezlere fizik tedavi ve özel eğitim için gelemeyecek durumda olan bedensel ve zihinsel yeterliliği olmayan, özel gereksinimli bireyler aylardır hizmet alamıyordu.


Konuyla alakalı hem Mecliste hem Bakanlık düzeyinde ilgili federasyon ve dernek yetkilileri ile görüşmeler yapan ve konuyu sürekli gündemde tutan AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel ve federasyon temsilcileri, uzun uğraşlar sonucunda binlerce ailenin yüzünü güldüren çalışmanın müjdesini paylaştı.



Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Kurumları Federasyonu Başkanı Yunus Kılıç, dernek ve yönetim kurulu adına bir açıklama yaparak, “Özel çocuklarımızın ve ailelerin mağduriyetlerinin her aşamasında Türkiye’nin her ilinden aileler adına gelen kurum temsilcileri, dernekler, sivil toplum örgütlerinin konuyla alakalı tüm sorunlarını mecliste bizzat dinleyen, toplantılara bizzat katılan ve ülke genelinde yaşanan bu dramatik durumun çözümü noktasında, AK Parti Bursa vekilimiz Vildan Yılmaz Gürel’in katkı ve desteğine teşekkür etmek istiyoruz. Mecliste ve ilgili tüm bakanlıklarda, konuyu ilgili platformlara taşıyan vekilimiz Vildan Yılmaz Gürel Hanımefendi, taşın altına elini değil, gövdesini koydu. Biz federasyon olarak vekilimizin çabasına ve samimiyetine şahit olduk. Bizlerle ilk günden bu yana ilgilenerek konuyu hem bizimle beraber hem de temsilcilerimizle beraber bizzat bakanlık bürokrasisine taşıyarak hem süreci yönetti hem de bizlerle beraber sonuna kadar takip etti. Bu süreçte engelli ailelerimizle görüşmeler yaptık, bu ailelerimizin taleplerini dinledik, bu yasanın önemi ile alakalı toplantılar yaptık. Bursa ve İnegöl ile sınırlı kalmadık, dosyalar hazırladık, raporlar oluşturduk ve bunları hem vekilimiz aracılığı ile hem de bizzat ilgili yerlere ulaştırdık” ifadelerini kullandı.



AK Parti Bursa Milletvekili Gürel’in projenin kabulü için çaba sarf ettiğini aktaran Kılıç, şunları kaydetti:


"Bu melek kalpli hanımefendi, her ortamda ve her düzeyde özel gereksinimli bireylerimizin, ailelerimizin ve bu sektörde hizmet veren tüm kurumların yanında olmuş, dertleriyle dertlenmiş, sorunların çözümünde, gecesini gündüzüne katarak mücadele etmiştir. Tüm özel gereksinimli çocuklarımız, aileleri, sektör temsilcileri olarak sonsuz şükranlarımızı sunarız. Gelinen bu süreçte evde özel eğitim ve fizik tedaviye ihtiyacı olan bireyler 5 Eylül 2019 tarihinde yayınlanan yönetmeliğin 11. Maddesi gereğince evde özel eğitim ve fizyoterapi ihtiyacı olan bireylerin ikamet adresine bizzat Milli Eğitime bağlı Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezlerince eğitim ve tedavileri yapılacaktır.”



Kılıç, projeye desteklerinden dolayı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, AK Parti Ankara Milletvekili Arife Polat Düzgün, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Muammer Yıldız’a ve bu yasanın geçmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 20:45
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Stent nedir? Stent nasıl takılır? | Göğüs cerrahisi
    1. Stent nedir? Stent nasıl takılır? |..
    2. Şenol Güneş: "Fatih hoca Türkiye’nin..
    3. Maltepe’de pompalı tüfekle dehşet..
    4. Malatya’da benzin istasyonunda silahlı..
    5. Zonguldak'ta aracın ön konsolunun..
    6. Çelik: Maçı kazanmamız gerek
    7. Milliler son antrenmanını..
    8. Balıkesir’de SOLOTÜRK nefesleri kesti
    9. 738. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük..
    10. "Tunus'ta cumhurbaşkanı adayı Karvi..
    11. Andorra hocası: 'Türkiye'ye karşı...'
    12. Whatsapp web karanlık mod nasıl..
    13. Dünya Motokros Şampiyonası
    14. Adıyaman'da kaçak silah operasyonu: 1..
    15. Disleksi nedir? Disleksi nasıl..
    16. TFF'den 19.05 açıklaması!
    17. Başkan Erdoğan'dan Ertuğrul Gazi..
    18. Kırtasiye ödeneğinin yatırılacağı..
    19. Vahşette yürek yakan o ayrıntı ortaya..
    20. İsrial işgal güçleri Gazze'de..
    21. Ruşeym nedir? Ruşeymli ekmek neye iyi..
    22. TFF'den Fatih Terim ve 19:05..
    23. TFF’den ’19.05’ açıklaması
    24. Samsun Valiliğinden “doktora darp”..
    25. GÜNCELLEME 2 - Boşanma aşamasındaki..
    26. TFF'den 19.05 açıklaması
    27. Başkan Sandıkçı: “Gece-gündüz demeden..
    28. Tartıştığı eşini keserle öldüren kadın..
    29. Denizlispor, Konyaspor maçı..
    30. Altın fiyatları haftayı ne kadardan..
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!

    Günün Karikatürü

    7 Eylül 2019
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim