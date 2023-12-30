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İSLAM 30 Aralık 2023: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

30 Aralık 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Yeniakit Publisher
2023-12-30 08:08:00 -
30 Aralık 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün Sözü'nü istifadelerinize (30 Aralık 2023) sunuyoruz...

VAHYİN DİLİNDEN



يَٓا اَيُّهَا الَّذٖينَ اٰمَنُٓوا اِنْ تُطٖيعُوا فَرٖيقاً مِنَ الَّذٖينَ اُو۫تُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ اٖيمَانِكُمْ كَافِرٖينَ

Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla

"Ey iman edenler! Kendilerine kitap verilenlerden bir grubun sözünü dinlerseniz sizi imanınızdan vazgeçirip yeniden küfre döndürürler."

(Âl-i İmran Suresi, 100)        (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

TEFSİRİ:

Burada müminlere, Ehl-i kitaba gönderilen kitapları da –aslî şekliyle– onaylayan, gerçekleri apaçık ortaya koyan Kur’an gibi bir kitabın âyetleri okunup dururken, üstelik onların kitaplarında da geleceği haber verilen Hz. Muhammed gibi âlemlere rahmet olarak gönderilmiş bir peygambere iman etme şerefine erişmişken, bir grup Ehl-i kitabın kendilerini iman yolundan saptırmak için kurdukları tuzaklara aldanmamaları için güçlü bir uyarı yapılmaktadır.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri
 

ALLAH RESULÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)

“Bizden başkasının sünnetiyle amel eden bizden değildir.”

Kaynak: Sahihul Cami, 5439


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