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Gündem 30 Ağustos’u da boş geçmedi! Çakma Mustafa Kemal parayı kırdı
Gündem

30 Ağustos’u da boş geçmedi! Çakma Mustafa Kemal parayı kırdı

Yeniakit Publisher
2024-08-31 13:32:00 -
30 Ağustos’u da boş geçmedi! Çakma Mustafa Kemal parayı kırdı

Atatürk'e benzerliğiyle fenomen olan Serdar Görel, bu kez 30 Ağustos nedeniyle canlı yayın açarak takipçilerinden para topladı.

Sosyal medyada birbirinden ilginç fenomenlere bir yenisi daha eklendi.

 

Atatürk'e benzerliğiyle dikkat çeken Serdar Görel, 30 Ağustos için sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayınla takipçilerinden para topladı.

 

"CHP'DEN ADAY OLUN"

Mustafa Kemal Atatürk'e benzerliğiyle dikkat çeken Serdar Görel'e daha önce bir takipçisi kadından ilginç bir teklif gelmişti:

"Siz neden CHP'den milletvekili olmuyorsunuz? Sizin sayenizde CHP kazanır. Bayağı bir faktörünüz, bir faydanız olur ülkemiz için"

 

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