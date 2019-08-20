0553 313 94 23

30 Ağustos’ta 7 bin 835 kişiyle dev Türkiye haritası oluşturulacak

Nilüfer Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda özel bir etkinlik düzenlemeye hazırlanıyor.

20 Ağustos 2019 Salı 14:21
30 Ağustos’ta 7 bin 835 kişiyle dev Türkiye haritası oluşturulacak

Nilüfer Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda özel bir etkinlik düzenlemeye hazırlanıyor. 30 Ağustos günü, 7 bin 835 kişiyle dev bir Türkiye haritası oluşturulacağını açıklayan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Cumhuriyet değerlerine her zaman sahip çıkacağımızı, bir kez daha omuz omuza vererek gösterelim istiyorum. Halkımızı Zafer Bayramı’nda birlikte olmaya davet ediyorum. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve tüm partilere davetiye göndereceğiz” dedi.


Başkan Turgay Erdem, Nilüfer Belediyesi’nin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda düzenleyeceği kutlamaları kamuoyuna duyurdu. İbrahim Yazıcı Stadyumu’nda düzenlenen toplantıda Nilüfer Belediyesi’nin ulusal bayramlar konusunda her zaman hassasiyet gösterdiğini ifade eden Başkan Turgay Erdem, “Bizler 30 Ağustos, 29 Ekim gibi Türkiye Cumhuriyeti’nin şekillendiği ulusal bayramlarımızı çok önemsiyoruz. Kimileri 30 Ağustos’un halkın genelini ilgilendirmediğini söylese de bizler biliyoruz ki, Türk halkı ve özellikle de Nilüfer halkı bu konuda çok hassas. Adına, ‘Zafer Bayramı’ denilen ve ülke topraklarının geri alındığı günü temsil eden 30 Ağustos, Türk milletini sömürge durumuna düşmekten kurtaran ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasını sağlayan bir zaferdir” dedi.


30 Ağustos Zafer Bayramı’nın herkesin bayramı olduğunun altını çizen Başkan Turgay Erdem, “30 Ağustos, hepimizin bayramıdır. 97.yıl dönümünde, Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarını saygıyla anmak üzere, binlerce gönüllünün katılacağı bir faaliyet organize ediyoruz” diye konuştu.


Dev Türkiye haritası


7 bin 835 kişinin, İbrahim Yazıcı Stadyumu’nda buluşup, içinde “Zafer hepimizin” yazan dev bir Türkiye haritası oluşturacağını kaydeden Başkan Erdem, “Memleketimizin her 100 kilometrekaresinin 1 kişiyle temsil edileceği bu harita, hava fotoğrafları ile ölümsüzleşecek. Tarihe geçecek bu karede yer almak isteyen yurttaşlarımız 30 Ağustos’ta saat 17:00’de burada açılacak kayıt masalarına gelerek kayıt yaptıracaklar. Fotoğraf çekim aşamasına gelinceye kadar alanda, konser, şiir dinletisi, halk dansları gösterisi gibi etkinlikler de olacak. Güvenlik açısından 13 yaşından küçüklerin katılamayacağı kutlamalarda ulaşım kolaylığı da sağlanacak. Ben bütün Bursalıları, tarihimizin en önemli zaferlerinden biri olan 30 Ağustos’u kutlamaya davet ediyorum. Cumhuriyet değerlerine her zaman sahip çıkacağımızı, bir kez daha omuz omuza vererek gösterelim istiyorum” dedi.


Bu çağrıyı tüm kurumlara ileteceklerini sözlerine ekleyen Başkan Erdem, “Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve bütün partilere davetiye göndereceğiz. Daha önce Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na da açıklamada bulunmuştuk. Kendileri programları uyduğu takdirde katılacağını ifade etti. Bu konuda net bir durum söz konusu değil, ama önümüzdeki günlerde tekrar davetimizi yineleyeceğiz” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 14:21
  1. fotoğraf
  2. konser

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bodrum değil Tortum
    1. Bodrum değil Tortum
    2. Bakan Kurum'dan önemli açıklamalar
    3. Gazzeli avukatlar İsrail ablukasını..
    4. Okullarda "ormanların külleri"..
    5. Çanakkale'de 274 kaçak göçmen yakalandı
    6. Satranç turnuvası sona erdi
    7. İşyurtları Kurumundan hükümlülere..
    8. Yemen'deki ayrılıkçılar, Ebyen'de..
    9. Malatya merkezli 6 ilde FETÖ/PDY..
    10. Malatya merkezli 6 ilde FETÖ/PDY..
    11. A Milli Futsal Takımı'nın Yalova kampı..
    12. Rus öğrenciler Osmanlıcayı Ortaylı’dan..
    13. Başkan Büyükkılıç, yapımı devam eden..
    14. Sivas'ta trafik kazası: 5 yaralı
    15. Genç basketbolcular Büyükşehir’de..
    16. Hong Kong’ta ’Diyalog Platformu’..
    17. Dünya Güreş Şampiyonası'na doğru
    18. HDP kapatılabilir mi? O karar emsal..
    19. Develi’de Ağustos ayı muhtarlar..
    20. 2 milyonluk Diyarbakır'da 100 kişi..
    O genel müdür görevden alınıyor
    O genel müdür görevden alınıyor
    Saadet Partisi'nden kayyım açıklaması
    Saadet Partisi'nden kayyım açıklaması
    Karşılama töreninde büyük skandal! Kendisine uzatılan ekmeği yere attı
    Karşılama töreninde büyük skandal! Kendisine uzatılan ekmeği yere attı
    İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten açıklama
    İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten açıklama
    MSB'den flaş açıklama: Konvoyumuz vuruldu
    MSB'den flaş açıklama: Konvoyumuz vuruldu

    Günün Karikatürü

    19 Ağustos 2019
    Kendi kitlesi bile çileden çıktı! "Sayın İmamoğlu sana karşı olan desteğimize pişman etme"
    Kendi kitlesi bile çileden çıktı! "Sayın İmamoğlu sana karşı olan desteğimize pişman etme"
    Eski istihbarat Başkanı uyardı: O zaman dur demeliyiz
    Eski istihbarat Başkanı uyardı: O zaman dur demeliyiz