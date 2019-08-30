30 Ağustos töreninde komandonun şiiri duygulandırdı

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Komando Bölüğü askerlerinin gösterileri büyük beğeni toplarken, gösteri sonunda bir komando askerinin okuduğu bayrak şiiri duygu dolu anlar yaşattı.

30 Ağustos Zafer Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Kastamonu’da da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kastamonu’daki etkinliklerde İl Jandarma Komutanlığı Komando Bölüğü askerlerinin yaptığı gösteriler vatandaşlardan büyük alkış alırken, gösteri sonunda bir komando askerinin okuduğu bayrak şiiri duygu dolu anlar yaşattı. Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen etkinliklerde suçu ve suçluyu önlemede büyük katkı sağlayan özel eğitimli köpeklerin gösterileri vatandaşlardan büyük alkış aldı.

Etkinlikler kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Komando Bölüğü askerleri gösteri sundu. Gösteri sonunda bir komando askerinin arkadaşlarının omzunda Türk Bayrağı eşliğinde söylediği Bayrak şiiri duygu dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Törende Abdurrahmanpaşa Lisesi öğrencisi İkbal Güven “30 Ağustos”, Kastamonu Göl Anadolu Lisesi öğrencisi Özgür Samet Berdan “Akdenize” adlı şiirlerini okudu. Kastamonu Belediye Başkanlığı Halk Oyunları ekibi gösterileri ve Jandarma Köpek Timlerinin gösterilerinin ardından program resmi geçit töreni ile sona erdi.