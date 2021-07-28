3 yılda doğal afet mağdurlarına aktarılan kaynak açıklandı

Yeniakit Ankara

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 2018 yılının başından bugüne kadar meydana gelen doğal afetlerden etkilenen vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfı hesaplarına 130.4 milyon TL tutarında nakdi destek verildiğini bildirdi.

Bakanlık olarak afet ve acil durumlarda; etkilenen vatandaşların en kısa zamanda normal yaşantısına dönmesi için psikososyal destek hizmetleri ile sürekli sahada olduklarını söyleyen Yanık, “Doğal afetlerden etkilenen ihtiyaç sahibi ailelerimize yardımlarımız SYDV’lerimiz aracılığıyla titizlikle ulaştırılıyor” ifadelerini kullandı.

Bakan Yanık, 24 Ocak 2020 Elazığ Depremi, 30 Ekim 2020 İzmir Depremi ve son olarak 13 Temmuz 2021 tarihinde Rize’de başlayıp Artvin’i de etkileyen sel felaketi başta olmak üzere, yaşanan doğal afetler sonrasında ihtiyaç sahibi hanelere her zaman destek olduklarını söyledi.

Yanık, bu kapsamda 2018 yılından bu yana meydana gelen deprem, sel, yangın gibi doğal afetlerden etkilenen vatandaşlara ulaştırılması için 130.4 milyon TL kaynak aktardıklarını belirtti.

“Vatandaşlarımız için tüm kaynaklarımızı seferber ediyoruz”

Bakan Yanık, Afet/Acil Durum Yardımları kapsamında vatandaşlara yardım eli uzatmaya devam edeceklerini kaydederek, “Doğal afetlerden etkilenen vatandaşlarımız için tüm kaynaklarımızı seferber ediyoruz ve temel gereksinimlerini karşılıyoruz.” dedi.