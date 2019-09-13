3 yıl sonra ortaya çıktı! Kılıçdaroğlu'nun sorusu ortamı buz kestirmiş

15 Temmuz darbe girişiminden 10 gün sonra Beştepe'de gerçekleyen liderler zirvesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın FETÖ ile mücadelede önerilerini sorduğu Kemal Kılıçdaroğlu'nun, " Kadıköy'de 4 tane İmam Hatip Lisesi varken, neden 5'incisini açma gereği duyuyorsunuz?" şeklinde bir ifade kullandığı ortaya çıktı.



Konuyla ilgili detayları Türkiye gazetesi yazası Süleyman Özışık köşesinde paylaştı.

İşte yazıdaki ilgili kısım;

Tarih 25 Temmuz 2016. Yani Fetullahçı terör örgütünün kanlı darbe girişiminden sadece ama sadece 10 gün sonrası...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti, CHP ve MHP liderlerini Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul ediyor. Amaç, siyasi parti liderlerinin darbeden sonraki süreçle ilgili önerilerini de dinlemek. Darbecilere ve darbecileri koruyan ülkelere karşı tek ses tek yürek olmak amaç.

Erdoğan teşekkür etmiş

Liderler saat 14.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin kapısından içeri giriyor ve doğrudan Erdoğan ile görüşmeye başlıyor. Cumhurbaşkanı darbe ile mücadele konusunda önerileri almaya başlamadan önce dönemin Başbakanı AK Parti Genel Başkanı Binali Yıldırım'a, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye darbeye karşı kararlı tutumları nedeniyle teşekkür ediyor.

İlk söz Binali Yıldırım'a veriliyor

Sıra önerileri almaya geldiğinde ilk söz Binali Yıldırım'a veriliyor. Dönemin Başbakanı Yıldırım darbe ile ilgili mücadelenin özverili şekilde devam ettiğini, FETÖ'ye bulaşan kişilerin tespit edilip görevden uzaklaştırıldığını belirtiyor. Sonra bir tehlikeye dikkat çekiyor.

Görevden uzaklaştırılan ya da ilk etapta tutuklananlar arasında masumların da olabileceğini belirterek, bu kişilerin kendilerini savunabilecekleri ya da aklayabilecekleri bir komisyon kurulmasını öneriyor. Cumhurbaşkanı öneriye sıcak bakıyor ve OHAL İşlemleri Komisyonunun kurulmasına karar veriliyor.

Kılıçdaroğlu'ndan ortamı buz kesen soru

Binali Yıldırım önerilerini sunduktan sonra sıra Kemal Kılıçdaroğlu'na geliyor. Cumhurbaşkanı CHP liderine "Darbecilerle mücadele konusunda önerileriniz ve tavsiyeleriniz nelerdir?" diye soruyor.

CHP lideri, darbe girişimi ile ilgili ya da FETÖ ile ilgili tek kelime söyleme gereği duymadan kendisini çok rahatsız eden bir konuyu dile getiriyor.

"Kadıköy'de 4 tane İmam Hatip Lisesi varken, neden 5'incisini açma gereği duyuyorsunuz?" sorusunu yöneltiyor.

Ortam buz kesiyor!

Liderler şok olmuş vaziyette CHP liderinin yüzüne bakakalıyor!

Cumhurbaşkanı bir yanlış anlama olduğunu düşünerek soruyu anlamadığını söylüyor. Kılıçdaroğlu, "Kadıköy'de 4 tane İmam Hatip Lisesi varken, neden 5'incisini açma gereği duyuyorsunuz?" diye tekrar soruyor.

Kısa bir sessizlikten sonra Cumhurbaşkanı gayet sakin bir şekilde "Darbe girişimi sonrası darbecilerle mücadele konusunda bizlere bir tavsiyeniz olacak mı?" diye tekrar soruyor.

CHP lideri, demokrasiden ve hukuktan bahsederek darbeye karışanların adil yargılanması gerektiğini söylüyor. Cumhurbaşkanı darbecilerin yakalandığını ve hukukun ellerine teslim edildiğini belirtiyor.