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3 yıl geçti ilk ödemeler yapıldı

Üç yıl önce uygulamaya başlanan ‘çeyiz hesabı’nda üç yıllık tasarruf sağlayan 23 bin genç, yüzde 25 devlet katkısı almaya hak kazandı.

27 Haziran 2019 Perşembe 11:32
3 yıl geçti ilk ödemeler yapıldı

Evlenmek isteyenlerden ilk ‘çeyiz hesabı’nı açtıranlar, muradına erdi. Üç yıl önce uygulamaya başlanan ‘çeyiz hesabı’nda üç yıllık tasarruf sağlayan 23 bin genç, yüzde 25 devlet katkısı almaya hak kazandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yürütülen uygulamadan 18 yaşından büyük ve Türk vatandaşı olanlar hesap açtırarak faydalanabiliyor. Uygulamadan yararlanmak isteyenlerin, 3 yıl boyunca çeyiz hesabına düzenli ödeme yapması gerekiyor. 18 yaşından küçükler için ise velisi hesap açtırabiliyor. Çeyiz hesabı açtırabilmek için daha önce evlenmemiş olmak da gerekiyor. 24 yaşını doldurmadan ve 25 yaşına girmeden önce de çeyiz hesabı açtırılabiliyor.

Çeyiz hesabına her ay en az 155 lira yatırılabiliyor. En çok yatırılabilecek tutar ise bin 552 lira. Üçer aylık ödeme yapacakların en düşük 465 lira, en yüksek de 4 bin 676 lira yatırmaları gerekiyor.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 11:32
  1. çeyiz hesabı
  2. Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

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