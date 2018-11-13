3 yaşındaki Miran, traktör römorkunun altında kalarak öldü
İzmit'te, traktörün yanında oyun oynayan Miran Yaşar (3), yokuşta bir anda hareket eden aracın römorkunun altında kalarak yaşamını yitirdi.13 Kasım 2018 Salı 19:00
Olay, İzmit'in Çubuklubala köyünde meydana geldi. Orman işçisi Necmettin ve Türkan Yaşar çifti çalışırken, çocukları Miran iddiaya göre, yokuşta park halindeki traktörün yanında oyun oynamaya başladı. Ancak, yokuştaki araç bir anda hareket etti. Küçük Miran, hareket eden araca bağlı römorkun tekerleri altında kaldı. Miran Yaşar olay yerinde yaşamını yitirdi.
Miran'ın cansız bedeni, Kocaeli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından Miran Yaşar'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Mardin'e götürüldü.
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