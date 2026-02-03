  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bakan Kurum: “Türkiye, dünya şehircilik tarihinin en başarılı ülkesidir” MHP lideri Bahçeli: Bizim çamur zihniyetlere yüzümüz dönük kapımız süngülüdür İnanılması zor skandal! Epstein’e Kâbe örtüsü gönderilmiş Rusya'dan flaş açıklama: Büyük saldırı düzenledik Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'da! Türkiye, Yunanları perişan etti! ‘Ege’yi zaten kaybettik’ Siyonist kuklası rahat durmuyor! Pehlevi’den 14 Şubat çağrısı Nükleer programı askıya alıyor! İran, uranyumu Rusya’ya aktaracak "New START" olmazsa dünya daha tehlikeli hale gelecek Dünya için kaos vakti Diyarbakır'daki camide terbiyesizlik! Müftülük hemen harekete geçti
Sağlık 3 yaşındaki çocuk ölümden döndü! 50 kuruş yemek borusunda kaldı
Sağlık

3 yaşındaki çocuk ölümden döndü! 50 kuruş yemek borusunda kaldı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:
3 yaşındaki çocuk ölümden döndü! 50 kuruş yemek borusunda kaldı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde evde bulduğu 50 kuruşu yutan 3 yaşındaki çocuğun madeni para yemek borusunda kaldı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde evde oynarken yerde bulduğu 50 kuruşu yutan Bilal K. (3), ailesine korku dolu anlar yaşattı.

 

Olay, kırsal Yeniceköy Mahallesi’nde meydana geldi. Bilal K., evde oynarken yerde bulduğu 50 kuruş madeni parayı ağzına alıp yuttu. Durumu fark eden ailesi, Bilal K.’yi özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürdü. Hastanede yapılan kontrollerde, madeni paranın Bilal K.’nin yemek borusunda takılı kaldığı belirlendi. Burada ilk müdahalesi yapılan Bilal K., daha sonra ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

 

Bilal K.’nin tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Tüberküloz felç etti, Türkiye'de şifa buldu
Tüberküloz felç etti, Türkiye'de şifa buldu

Sağlık

Tüberküloz felç etti, Türkiye'de şifa buldu

Uzman isimden dikkat çeken uyarı! Diş kaybı sizi fark etmeden yaşlandırıyor
Uzman isimden dikkat çeken uyarı! Diş kaybı sizi fark etmeden yaşlandırıyor

Sağlık

Uzman isimden dikkat çeken uyarı! Diş kaybı sizi fark etmeden yaşlandırıyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23