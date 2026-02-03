3 yaşındaki çocuk ölümden döndü! 50 kuruş yemek borusunda kaldı
Bursa’nın İnegöl ilçesinde evde bulduğu 50 kuruşu yutan 3 yaşındaki çocuğun madeni para yemek borusunda kaldı.
Bursa’nın İnegöl ilçesinde evde oynarken yerde bulduğu 50 kuruşu yutan Bilal K. (3), ailesine korku dolu anlar yaşattı.
Olay, kırsal Yeniceköy Mahallesi’nde meydana geldi. Bilal K., evde oynarken yerde bulduğu 50 kuruş madeni parayı ağzına alıp yuttu. Durumu fark eden ailesi, Bilal K.’yi özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürdü. Hastanede yapılan kontrollerde, madeni paranın Bilal K.’nin yemek borusunda takılı kaldığı belirlendi. Burada ilk müdahalesi yapılan Bilal K., daha sonra ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
Bilal K.’nin tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.