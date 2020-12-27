3 ülkeyle temas! İran’ın çıkarma gemisi battı

İran'ın güneybatısındaki Hormozgan Valiliği Limanlar ve Seyrüsefer Teşkilatı Başkan Yardımcısı İsmail Makizadeh Cumartesi günü İranlı bir çıkarma gemisinin Hürmüz Boğazı'na bakan Lark adası yakınlarında battığını duyurdu.

İran Radyo ve Televizyon Ajansı, İsmail Makizadeh'in aktardığına göre, "Gemi, Hürmüz Boğazı'na bakan Lark Adası'nın 40 km güneydoğusundan Cuma akşamı alabora oldu" dedi.

İran'ın Asr İran haber sitesine göre Makizadeh, "Tehlike mesajı alınır alınmaz, mürettebatı aramak ve kurtarmak amacıyla Qeshm Adası'ndan belirlenen yere on ikinci cankurtaran gönderildi" ifadelerini kullandı.

Makizadeh, kurtarma operasyonunun halen devam ettiğini ve kayıp denizcileri bulmak için tüm güçlerin seferber edildiğini belirtti.

3 ülkeyle temas kuruldu

Makizadeh, “İran tarafı, gemide bulunan yedi denizciyi bulmak için BAE, Umman ve Pakistan'daki deniz kurtarma merkezleri ve Hürmüz Boğazı'nı geçen tüm gemilerle temas kurdu” dedi.