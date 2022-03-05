Baykar Savunma, 3 ülkeye daha Bayraktar TB2 SİHA ihracatı gerçekleştirdi. Böylelikle Bayraktar TB2 ihraç edilen ülke sayısı 19'a yükseldi.

Milli imkanlarla Baykar Savunma tarafından geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA, 500.000 uçuş saatine yaklaşıyor. Şu ana kadar Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından aktif olarak kullanılan SİHA, 16 ülkeye de ihraç edilmişti.

Edinilen bilgiye göre; Baykar Savunma, 3 ülkeyle daha Bayraktar TB2 SİHA’nın ihracatıyla ilgili olarak sözleşme imzaladı. Böylelikle Bayraktar TB2 SİHA ihraç edilen daha doğrusu satış sözleşmesi imzalanan ülke sayısı, 19’a yükselmiş oldu. Şu ana kadar yaklaşık 300 adet Bayraktar TB2’nin üretildiği tahmin ediliyor.

Roketsan üretimi MAM-L ve MAM-C mühimmatlarını kullanan Bayraktar TB2 SİHA; Suriye, Irak, Libya, Karabağ ve son olarak Ukrayna’daki muharebelerde elde ettiği başarılarla adından sık sık söz ettiriyor. SİHA, azami 4 adet mühimmat yüklü şekilde görev yapabiliyor.

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