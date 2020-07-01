3 ülkeden kötü haber! Vakalar patladı

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 1280 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 59 bin 594'e, vaka sayısı 33 bin 846 artarak 1 milyon 402 bin 41'e yükseldi.

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 648 artarak 27 bin 769'a ulaştı. Ülkede, Kovid-19 vaka sayısı da 5 bin 432 artışla 226 bin 89'a çıktı.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 507 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 17 bin 400'e yükseldi. Hindistan'da son 24 saatte 18 bin 653 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 585 bin 493'e çıktı. Ülkede şimdiye kadar virüse rastlanan 347 bin 978 kişi iyileşti.

ABD'de vakalar 2'ye katladı

Yeni tip koronavirüs salgınının merkez üslerinden biri olan ABD'de, "Worldometer" verilerine son 24 saat içerisinde 46 bin 42 insanda Kovid-19 tespit edildi. Vaka sayısının ülke tarihinin en yüksek verisi olduğu açıklanırken 7 günlük vaka sayısı ortalamasının da 13 Haziran'dan beri ikiye katlandığı belirtildi. Ülkedeki toplam vaka sayısı 2 milyon 727 bin 853 olurken, ölü sayısı 130 bin 122'ye çıktı. Vaka sayılarının tekrar iki katına çıkmasında, polis tarafından öldürülen George Floyd protestolarının etkili olduğu belirtildi.