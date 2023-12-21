  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Zehirlendiler: Öğrenciler acil olarak hastaneye kaldırıldı

İyi Parti'de deprem: Görevden alındılar

Kulağı delik o gazeteci, “İstifası cebinde” demişti! İYİ Parti'de büyük kriz! Ve beklenen oldu! Sonunda istifa etti

Rus ordusuna yakın isimden flaş çıkış: Türkiye bu savaş uçağı teklifini kabul etmeyecek

Deprem üstüne deprem! İP’te kazan fokur fokur kaynıyor

Bulgarlar duyurdu: Türkiye F-35, F-16 ve Eurofighter Typhoon defterini kapatıp o savaş uçağını alacak

Sosyal medyada tepki yağıyor! FOX'un İslam karşıtı dizisi için flaş karar

Bölgeden petrol fışkırıyor! Olay açıklama geldi: Bu beladan kurtulmak istiyoruz

ABD yine yapacağını! İnsansız hava aracı üretim ağına yaptırım kararı aldılar

6’lı masa içi boş kasaya döndü! Meral'e bir tokat da Ali'den
Aktüel 3 ton çöpçıkan evde öyle bir şey bulundu ki..
Aktüel

3 ton çöpçıkan evde öyle bir şey bulundu ki..

Yeniakit Publisher
2023-12-21 19:33:00 - 2023-12-21 19:33:55
3 ton çöpçıkan evde öyle bir şey bulundu ki..

Ankara'da Nurhayat Akbaş'ın yalnız yaşadığı evden 3 tona yakın çöp çıkarken, atıkların arasında bulunan poşet içindeki 20 bin lira ev sahibine teslim edildi.

Yenimahalle Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne, Karşıyaka Mahallesi'ndeki binanın giriş katındaki evden kötü koku geldiği ihbarı yapıldı.

Ekipler, kapıyı kırarak içeriye girdiklerinde çöp evle karşılaştı.

Belediye temizlik ekipleri evden yaklaşık 3 tona yakın atık çıkarıldı. Bu sırada eve gelen Nurhayat Akbaş, duruma tepki gösterdi. Çalışma sırasında atıklar arasındaki poşetlerin içinde para bulundu.

20 bin lira ekipler tarafından sayılıp, tutanak altına alınarak Nurhayat Akbaş'a teslim edildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23