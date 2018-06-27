3 ton 750 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
Düzenlenen operasyonda 3 ton 750 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.27 Haziran 2018 Çarşamba 18:57
Kayseri Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak tütün ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi.
Kocasinan ilçesi Beydeğirmeni Mahallesi'nde 2 aracı durdu. Araçlarda yapılan aramalarda 3 ton 750 kilogram kayıt dışı sarmalık tütün bulundu.
Olayla ilgili 10 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kaynak: AA
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