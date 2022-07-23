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Gündem 3 terörist öldürüldü
Gündem

3 terörist öldürüldü

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde 1, Metina bölgesinde de 2 toplamda 3 terörist öldürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-07-23 12:29:00 -
3 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1, Metina bölgesinde de 2 olmak üzere toplam 3 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu sözler yer aldı:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden operasyonlar kapsamında Pençe-Kilit bölgesinde 1, Metina bölgesinde de 2 olmak üzere toplam 3 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi."

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