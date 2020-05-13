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3 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak Bestler Dereler bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyona 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 23:07:00 - 2020-05-13 23:11:55
3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Şırnak Bestler Dereler bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyona 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İç Güvenlik Operasyonları kapsamında; Şırnak Bestler Dereler bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

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