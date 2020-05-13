3 terörist etkisiz hale getirildi
Şırnak Bestler Dereler bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyona 3 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığı, Şırnak Bestler Dereler bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyona 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İç Güvenlik Operasyonları kapsamında; Şırnak Bestler Dereler bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.