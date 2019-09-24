3 terörist daha öldürüldü Irak'ın kuzeyinde Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekatında 3 terörist daha öldürüldü.

Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekatında 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Ayrıntılar geliyor...

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