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3. Teknoloji’de ’açık kaynak yazılımları’ masaya yatırıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, yazılım kodlarının güvenliğin yanında ekonomiye de katkı sağlaması yönünden kritik bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak, insanları ’seçici ve bilgili bir kullanıcı’ olmak için teşvik ettiklerini söyledi.

13 Mart 2019 Çarşamba 12:20
3. Teknoloji’de ’açık kaynak yazılımları’ masaya yatırıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, yazılım kodlarının güvenliğin yanında ekonomiye de katkı sağlaması yönünden kritik bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak, insanları ’seçici ve bilgili bir kullanıcı’ olmak için teşvik ettiklerini söyledi.


Havelsan ve Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu (BTK) iş birliğiyle düzenlenen 3. Teknoloji Sohbetleri, BTK’nın Ankara merkez binasında gerçekleştirildi. ‘Açık kaynak yazılımları’ temasıyla düzenlenen programa Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Havelsan Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu ve çok sayıda sektör temsilcisi katıldı. Teknolojinin Türkiye’nin konuşulan konularından biri olmasını istediklerini belirten Havelsan Genel Müdürü Atalay, “Bu konu hayati bir konu. Açık kod yazılımları Türkiye için çok önemli fırsatlar sunmaktadır. Bu kodlar alternatif olan yazılımlara göre değiştirebilme özelliğine sahiptir. Açık kaynak kod bir bakıma imece usulü yazılım geliştirmedir” dedi. Atalay, yazılımın fonksiyonunun yanında güvence ve siber güvenlik unsurlarının önemini vurguladı.


Bakan Yardımcısı Sayan ise, teknolojinin hızla geliştiğini kaydetti. Teknolojinin de bir kültürü olduğunu belirten Sayan, “Usulüne uygun kullanılmadığında teknolojinin de olumsuz yönleri ortaya çıkacaktır. Bu olumsuz yönleri yok etmek adına doğru zamanda, doğru yerde, doğru teknolojik unsurları eş zamanlı olarak kullanmalıyız. Bilgi toplumuna giden yolda yaşamın tüm boyutlarını düzenleyen bilişim yazılımdır. Şu anda açık kaynak yazılımları, size kalıba girmeden rahatlıkla kullanabileceğiniz özgür bir alan oluşturmaktadır” ifadelerini kullandı.


Yazılım kodlarının güvenliğin yanında ekonomiye de katkı sağlaması yönünden kritik bir öneme sahip olduğunu söyleyen Sayan sözlerini şöyle sürdürdü:


“Ekonomik değer üreterek, eğitimde, tarımda, ulaşımda teknolojiyi kullanarak, maliyetleri azaltarak, insanlarımızı küresel müşteri olmanın ötesinde ‘seçici ve bilgili bir kullanıcı’ olmak için teşvik ederek ve Cumhurbaşkanımızın desteğiyle hedeflediğimiz başarıya ulaşacağız."

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 12:20
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