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İSLAM 3 Şubat 2024: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

3 Şubat 2024: Günün Âyet ve Hadisi

Yeniakit Publisher
2024-02-03 06:47:00 -
3 Şubat 2024: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün Sözü'nü istifadelerinize (3 Şubat 2024) sunuyoruz...

VAHYİN DİLİNDEN



اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبٖيلَ اِمَّا شَاكِراً وَاِمَّا كَـفُوراً

Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla

"Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik; artık o isterse şükreden olur, isterse nankör."

(İnsan Suresi, 3)        (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

TEFSİRİ:

“Doğru yolu gösterdik” ifadesinden ne kastedildiği müfessirlerce farklı şekillerde açıklanmıştır:

a) Biz insana hidâyet ve dalâlet, hayır ve şer yollarını açıklayarak gideceği yolu gösterdik. Nitekim Beled sûresinin 10. âyetinde, “Biz ona iki yolu göstermedik mi?” buyurulmuştur;

b) Mutluluk ve mutsuzluk yollarını açıkladık;

c) Kâr ve zararını anlayacak yetenekte yarattık. Allah Teâlâ insanı akıllı, iradeli ve iyiyi kötüden ayırma kabiliyetine sahip değerli bir varlık olarak yaratmış; görevlendirdiği peygamberler ve indirdiği vahiyle ona doğru yolu göstermiş, aynı zamanda kendisine irade ve seçme hürriyeti vermiştir.

Artık Allah’ın gösterdiği doğru yola girip şükredici olmak veya şeytana ve nefse uyarak Allah’ın verdiği imkân ve kabiliyetleri kötü kullanıp nankör olmak insanın kendi elindedir (krş. İsrâ 17/18-19; Kehf 18/29).

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri 

 

ALLAH RESULÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)

"Açıktan günah işleyenleri anlatmaktan niçin çekiniyorsunuz?
  İnsanlar onları ne zaman tanıyacak?
  Onların kötü eylemlerini anlatın ki, insanlar onlardan sakınsınlar, zarar görmekten korunsunlar."

Kaynak: Kenzu’l-Ummal, H. No: 8069

GÜNÜN SÖZÜ:



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Yorumlar

Âdem

Bu hadis sahih mi? Kenzul Hummal ismini hiç duymamıştım. Tirmizi, Buhari Hz gibi alimlerin kitaplarında varsa güvenilir kaynaklardan yani, o zaman amenna. Dikkat edin, sahih değilse yazmayın.
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