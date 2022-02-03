3 Şubat 1926: İskilipli Atıf Hoca’nın İdam Edilmesi

Şapka aleyhinde yazdığı yazıdan dolayı henüz çıkmamış Şapka Kanununa muhalefetten hapse atılan İskilipli Atıf Hoca son gece dört sayfalık savunmasını hazırlar. Rivayete göre ranzaya yaslandığında Peygamber Efendimiz'i (sav) rüyasında görür. Resûlullah'ın "Atıf, neden bize kavuşmayı erteliyorsun?" hitabıyla uyanınca savunmasını yırtıp atar. (Tosun, 2012)

İskilipli Atıf Hoca, dört gün içine sıkıştırılan dört duruşmadan sonra eski meclisin önünde Babaeski Müftüsü Ali Rıza Efendi ile birlikte asılarak idam edilir.

Hâkimiyet-i Milliye gazetesi, 3 Şubat 1926 tarihli nüshasında son mahkemeye ilişkin şunu yazmıştır: “Müdde-i umumi (savcı) zanlıların mahkûmiyetini istedi.” Savcı Necip Ali, Atıf Hoca’nın üç yıl ceza almasını talep eder. Mahkeme üyelerinin normalde bu karara uyması ya da daha az bir ceza vermesi gerekirken bir gün sonra idam çıkar. (Doğan,İ,2010)

Bir gazete, idamlar olmadan önce basılmış ve sonucu çoktan ilan etmiştir. İdamın gerçekleştiği gün çıkan Hâkimiyeti Milliye gazetesinde, “İskilipli Atıf Hoca ve müftü-i sabık Ali Rıza idam edildi.” denmektedir.

İskilipli Atıf Hoca’nın naaşı, akşama kadar darağacında bırakılmış, daha sonra da Mamak Kabristanı’nın kimsesizler kısmına defnedilmişti.





03 Şubat 2006: Mısır feribotu El Salam 98 Kızıldeniz'de battı 1000 kişi öldü.