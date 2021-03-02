3. sınıflar hangi gün okula gidecek? İstanbul’da üçüncü sınıflar ne zaman okula gidecek?

İlkokullar 2 gün okulda seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze 3. gün uzaktan devam edecek. Ortaokul 5,6,7 sınıflar tam zamanlı uzaktan eğitim alacak. Ortaokul 8. sınıflar haftada 12 ile 22 saat olacak şekilde seyreltilmiş yüz yüze eğitim alacak.

Hazırlık 9., 10., 11. sınıflar tam zamanlı eğitimine uzaktan devam edecek. 12. sınıflar haftada 16-24 saat olacak şekilde planlanan seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze eğitim alacak. Destekleme ve yetiştirme kursları yüz yüze eğitime devam edecek. Liselerdeki sınavlar 8 Mart Pazartesi'den itibaren tüm illerde salgın tedbirleri çerçevesinde yüz yüze gerçekleştirilecek. Yüz yüze eğitim kapsamı dışındaki uygulamalarda uzaktan eğitime devam edilecek. Yüz yüze eğitime katılım veli rızasına bağlı olacak.

İstanbul'da yüz yüze eğitim nasıl olacak?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter'dan yaptığı paylaşımda, " Sevgili İstanbullular, Turuncu renk ile yüksek riskli iller arasında yer alan şehrimizde, eğitim kurumlarımızın açılma ve uygulama kriterleri Mili Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk'un ‘un açıkladığı tablodaki gibidir." açıklamasını yaptı.

Türkiye’nin korona risk haritası

Düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı)

Düşük riskli iller hangileri?

Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır COVID-19'da düşük riskli (mavi) iller olarak açıklandı.

Orta riskli iller hangileri?

Ankara'nın yanı sıra Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bayburt, Erzurum ve Kars da orta riskli (sarı) kategoride yer aldı.

Yüksek riskli iller hangileri?

İstanbul ve İzmir'in yanı sıra Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Muğla, Antalya, Kütahya, Bilecik, Düzce, Bolu, Zonguldak, Karaman, Mersin, Niğde, Kırıkkale, Kayseri, Kilis, Artvin ve Ardahan, koronavirüs vakaları bakımından yüksek riskli (turuncu) iller oldu.

Çok yüksek riskli iller hangileri?

Koronavirüs vakalarına göre, Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye ve Adıyaman, çok yüksek riskli (kırmızı) kategoride açıklandı.