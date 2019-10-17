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3 savaş uçağı KKTC hava sahasını ihlal etti! İşte alçak provokasyonu yapan o ülke

Yunanistan'a ait 3 savaş uçağı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) hava sahasını skandal bir şekilde ihlal etti. KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, "Bu ortamı geren bir durum, kışkırtma" dedi

17 Ekim 2019 Perşembe 22:19
3 savaş uçağı KKTC hava sahasını ihlal etti! İşte alçak provokasyonu yapan o ülke

Doğu Akdeniz'de doğalgaz gerilimin yaşandığı bir dönemde Yunanistan'a ait 3 savaş uçağı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) hava sahasını ihlal edince kriz çıktı. Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, "Bu ortamı geren bir durum, kışkırtma" dedi. Olay sonrasında Ada'daki Birleşmiş Milletlere ait askeri helikopterler de uçuş yaptı.

DHA'nın edindiği bilgilere göre bu sabah Girit'ten kalkan 3 Yunan savaş uçağı Güney Kıbrıs'ın üzerinden uçuş yaptıktan sonra Kuzey Kıbrıs'a yöneldi. Uçaklar, Rum sınırında bulunan Akıncılar Köyü'ne yakın bir yerden uçarak, KKTC hava sahasını ihlal etti. Uçaklar, ardından Girit'e geri döndü.

Savaş uçakları ses sınırını da zorlayan bir hızla geçiş yapınca, geçiş ülkenin önemli bir bölümünde duyuldu.

Genelkurmay bilgilendirildi

KKTC Sivil Havacılık Dairesi, uçuşu ilgili birimlere rapor etti. KKTC hükümeti ve askeri yetkililer de olay üzerine harekete geçti. Konuyla ilgili Genelkurmay Başkanlığı'na bilgi verildi.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay, Birleşmiş Milletler aracılığıyla Rumları uyardı. Olayla ilgili DHA'ya açıklama yapan Özersay, Doğu Akdeniz'deki gergin ortama işaret ederek, "Yunanistan'ın böyle bir dönemde kışkırtıcı hareketlerde bulunması doğru değil. Bu ortamın daha da gerilmesine neden olur" diye konuştu.

Özersay, konuyla ilgili gerekli girişimlerin de yapıldığını açıkladı. Yunanistan'a ait savaş uçakları Rumların milli günü olan 1 Ekim kutlamalarında uçuşunu iptal etmişti. Rum basını, F-16'ların uçuşunun 'Türkiye korkusu' nedeniyle iptal edildiğini manşete taşımıştı.

'Gerçek mermili tatbikat'

Öte yandan Yunanistan'a ait 2 F-16 savaş uçağı 19 yıl sonra Rum tarafında tatbikata katıldı. Rumlarla ortak yapılan askeri tatbikatta gerçek mermiler kullanıldı. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, F-16'ların katıldığı tatbikatın görüntüsünü yayınlayarak, "Yunan F-16'lar bugün Kıbrıs'ta uçtu. Söylediğim gibi geçit törenlerinde değil, tatbikatlarda Yunan savaş uçağı istiyoruz" dedi.

Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis, "Profasyonellik beni gururlandırdı. F-16'ların ortaya çıkışı Yunanistan ile mükemmel ve kesintisiz işbirliğini sergiliyor" ifadelerini kullandı. Rum medyası, tatbikatın Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilim döneminde yapıldığına dikkat çekti.

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Haber Tarihi: 17 Ekim 2019 Perşembe 22:19
  1. KKTC
  2. Yunanistan

YORUM YAZ

  • AlpAlp7 dk önce
    TC. HEPİNİZİ DİZE GETİRECEK KUDRETTE. Ağababalarınızı dize getirdi. İTLERLE UĞRAŞACAK ZAMANIMIZ YOK. KAŞINIRSANIZ GEREĞİNİ YAPARIZ.
  • aliali10 dk önce
    yunan da dayak istiyor
  • Keşke ...Keşke ...15 dk önce
    Az bile yapmışlar,ne halleri varsa görsünler.Cumhurbaşkanlarının son demecini unutmadık.Rumlarla anlaşıyorlar,bize bulaşmasınlar,içecekleri suyu,memurlarına maaşı biz veriyoruz,nankörlere..
  • AsafAsaf19 dk önce
    Lafa bak rum kesmi mükemmel ve sekronize bir şekilde yonanla uyum içindeymiş yani lancumhur mustafa sana diyor akan kansu felan filan attığın kazık yediğin kaba ş..ıyorsun türkiyeye yan çiziyorsun 
  • OvalıOvalı30 dk önce
    Mustafa ne diyor?.damadina söylesin Rumlar bir dahaböyle haltlar karıştırmasınlar. Yoksam....
  • emekli çavuşemekli çavuş30 dk önce
    SOYTARILARA......BAKYA..........ÜLEN.....ALMANYA......YÜZDE....SEKSEN.....HAZİNE.....BONOLARINIZA....EL...KOYDU...ALDI........KIÇINIZDAKI.......DONUNUZU...ALACAK.....HALA................TÜRKİYEYLE.....UĞRAŞIR...ŞOV....YAPMAYA.....KALKARSINIZ.......BU....YUNANISTAN....KAŞINIYORDA.........BELASINI....BİZDEN...BULMASA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1

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