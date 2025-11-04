  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
3 şanslı ile 30 milyon lira hibe

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen yeşil dönüşüm programı kapsamında Erzurum, Erzincan ve Bayburt'ta 43 milyon lirayı aşan yatırım tutarına sahip 20 proje başarılı bulunarak 30 milyon lira hibe destek almaya hak kazandı.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı'ndan (KUDAKA) yapılan açıklamaya göre, "SoGreen Yeşil Üretim, Döngüsel Ekonomi ve Kapsayıcı İstihdam Hızlandırıcı Hibe Desteği Programı", Erzurum, Erzincan ve Bayburt'ta faaliyet gösteren mikro ve küçük işletmeler, kooperatifler ve üretici birliklerinin yeşil dönüşüm faaliyetlerini desteklemeyi amaçlıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, KUDAKA tarafından yürütülen program kapsamında, değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından 43 milyon lirayı aşan yatırım tutarına sahip 20 proje başarılı bulunarak 30 milyon lira hibe destek almaya hak kazandı.

HANGİ SEKTÖRLERE YATIRIM YAPILACAK?

Desteklenen projelerle, bölge ekonomisinde çevre dostu üretim, döngüsel ekonomi ve sürdürülebilir kalkınma uygulamalarının yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Erzurum, Erzincan ve Bayburt'ta et, süt, arıcılık, tabii kaynaklar, yapı malzemeleri, turizm ve imalat sanayi gibi öncü sektörlerde yeşil dönüşüm projeleri hayata geçirilecek.

90 KİŞİLİK İSTİHDAM...

Program kapsamında, çevreye duyarlı fiziki ve teknolojik altyapının geliştirilmesi, katma değeri yüksek üretimin artırılması ve çoğunluğunu kadınlar ile gençlerin oluşturduğu yaklaşık 90 kişilik yeni istihdamın oluşturulması planlanıyor.

SoGreen programının bölge işletmelerinin sürdürülebilir üretim kapasitesini artırması ve yeşil dönüşüm bilincini güçlendirmesi amaçlanıyor.

