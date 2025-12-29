3 polisimizin şehit olduğu duyuruldu Türkiye yasa boğuldu: Ülke genelinde yılbaşı kutlamaları durdurulacak mı?

Yalova’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda sıcak temas sağlandı. Şüphelilerin polis ekiplerine ateşle karşılık vermesi sonucu çıkan çatışmada 3 polis memuru şehit oldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya acı haberi duyururken, kamuoyunda yılbaşı kutlamalarının iptal edilmesi çağrıları yükseldi.

Operasyonun Ayrıntıları

Yalova Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DEAŞ’ın hücre evlerine yönelik başlatılan planlı operasyon, kanlı bir çatışmaya dönüştü. Güvenlik güçlerinin "Teslim ol" çağrılarına teröristlerin ateşle karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada acı haber geldi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyona ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Operasyon sırasında kahraman polislerimize haince ateş açılmıştır. Maalesef 3 kahraman polisimiz şehit olmuş, 8 polisimiz ve 1 bekçimiz ise yaralanmıştır. Çatışmada 6 terörist ölü olarak ele geçirilmiştir. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Terörle mücadelemiz son nefesimize kadar sürecektir."

Yaralıların Durumu Takip Ediliyor

Çatışmada yaralanan 8 polis memuru ve 1 mahalle bekçisi, olay yerine sevk edilen ambulanslarla en yakın hastanelere kaldırıldı. Yaralıların tedavileri sürerken, bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri artırıldı ve incelemeler devam ediyor.

Vatandaştan "Yılbaşı Kutlamaları İptal Edilsin" Çağrısı

Acı haberin ardından sosyal medyada ve kamuoyunda büyük bir üzüntü hakim oldu. Art arda gelen şehit haberleri sonrası vatandaşlar, yaklaşan yılbaşı kutlamalarına tepki gösterdi.

Birçok vatandaş, "Yasımız varken kutlama yapılamaz" diyerek ülke genelindeki yılbaşı etkinliklerinin ve eğlencelerinin durdurulması için yetkililere çağrıda bulundu. "Şehitlerimizin olduğu bir ortamda eğlence düzenlenmesi vicdanları yaralar" ifadesi, kısa sürede ortak bir tepkiye dönüştü.