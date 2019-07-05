3 padişah ile 12 Cumhurbaşkanı gördü

Mustafakemalpaşa ilçesinde oturan ve 3 padişah ile 12 Cumhurbaşkanı dönemine tanıklık eden 119 yaşındaki Fatma Bingöl’ün doğum gününü Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, yaptığı sürpriz ziyaretle kutladı. 119 yaşındaki kadın belediye başkanının çiçeklerle doğum gününü kutladığını görünce duygu dolu anlar yaşadı.

1900’de dünyaya geldi

Selanik’te Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamit döneminde 1900’de dünyaya gelen Bingöl, çocuk yaşlarda ailesiyle Karacabey ilçesine göç etti. Daha sonra Mustafakemalpaşa’ya bağlı kırsal Kumkadı Mahallesi’ne gelin olarak giden Bingöl, burada 6 çocuk ve 17 torun sahibi oldu.

Çocuklarından dördünü kaybeden, eşi de 20 yıl önce vefat eden Bingöl, 80 yaşındaki kızıyla hayatını devam ettiriyor.