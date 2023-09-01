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Yerel 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 1’i bebek toplamda 2 kişi yaralandı
Yerel

3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 1’i bebek toplamda 2 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2023-09-01 11:35:00 -
3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 1’i bebek toplamda 2 kişi yaralandı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında biri bebek olmak üzere toplamda 2 kişi yaralandı.

 Sakarya’nın Akyazı ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında biri bebek olmak üzere toplamda 2 kişi yaralandı.
D-140 Karayolu Balbalı mevkiinde B.A. yönetimindeki 67 ABJ 576 plakalı BMW marka otomobil, K.C. idaresinden 54 GA 405 plakalı otomobil ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 54 AAD 346 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen zincirleme trafik kazasında biri bebek olmak üzere toplamda 2 kişi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye sevk etti. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

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