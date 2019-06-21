Malatya Kulak Burun Boğaz Derneği ve İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı tarafından düzenlenen 3. Olgularla KBB Kongresi başladı.

Bir otelde yapılan kongreye Türkiye genelinden 65 konuşmacı katıldı. Toplam yüz panel olarak planlanan kongre 2 gün sürecek.Kongre ile ilgili bilgiler veren Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve kongre sekreteri Prof. Dr. Tuba Bayındır, kongrenin kendileri için çok önemli olduğunu ifade ederek “Türkiye’nin her yerinden hocaların katılımıyla bilimsel açıdan doyurucu geçeceğine inandığımız bir toplantı olacak. İnşallah herkes için güzel bir toplantı olur” dedi.

Kongrede toplam yüz panel planladıklarını söyleyen Bayındır,toplantının sonuçlarının da önemli olduğunu kaydetti.

Malatya Kulak Burun Boğaz Derneği Başkanı Doç. Dr. Yüksel Toplu ise, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinin hem bölge hem ülke hem de dünya çapında önemli bir merkez olduğunu kaydederek, “En son geçen hafta yapılan karaciğer nakilleriyle dünyanın önde gelen bir merkezi, olduğunu bir kez daha kanıtladı. KBB Anabilim Dalı da geçmişten günümüze yine aynı başarıları gösteren bir anabilim dalı. Biz de görevi devraldıktan sonra elimizden gelen çabayı göstermeye devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Kongreye 65 konuşmacının katıldığını aktaran Toplu, “Bu sayı ulusal bir kongre olması için önemli bir sayı. Türkiye’nin her yerinden gelen hocalarımız var. Toplantımız iyi başladı. Biz bu toplantıyı kurumsallaştırmaya çalışacağız. Bunun hem bölgemiz hem de şehrimiz için önemli olduğunun farkındayız” diye konuştu.