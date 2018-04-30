3 öğrenci yedikleri çiğ köfteden zehirlendi

Olay, sabah meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Buca Betontaş Anadolu Lisesinde okuyan 7 öğrenci okul kantininden aldıkları çiğ köfteyi yedi. Bir süre sonra rahatsızlanan öğrencilerden 3’ü okula çağrılan 112 ambulansı ile Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine kaldırıldı. Bulantı ve kusma şikayetiyle tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.