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İSLAM 3 Ocak 2023: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

3 Ocak 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız günün âyet ve hadisi ile günün sözünü istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2023-01-03 08:03:00 -
3 Ocak 2023: Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN

ثُمَّ قٖيلَ لِلَّذٖينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِۚ هَلْ تُجْزَوْنَ اِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ

Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla  

"Sonra o kötülük edenlere şöyle denilir: “Tadın bitmeyen azabı! Vaktiyle yaptıklarınızdan başka şeyler sebebiyle mi cezalandırılıyorsunuz?”

(Yûnus Suresi, 52)                (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

TEFSİRİ: 

 

 Âyette, onlar için söz konusu azabın sürekliliği ve bunun kendi olumsuz tutum ve davranışlarının bir sonucu olduğu bildirilmekte.


ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)  

Bir gece Resûlullah’ın yanında bulunuyorduk. On dördüncü gecesindeki aya baktıktan sonra şöyle buyurdu:

“Şu ayı hiç bir sıkıntı çekmeden gördüğünüz gibi Rabbinizi de ayan beyan göreceksiniz.”

Kaynak: Buhârî, Mevâkîtü’s-salât 16,Tefsîru sûre (50), 2, Tevhîd 24

 

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